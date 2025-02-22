Британія готує новий пакет допомоги Україні та санкції для рф - The Daily Telegraph

24 лютого уряд Великої Британії має намір оголосити про новий пакет військової допомоги для України, а також запровадити додаткові санкції проти рф. Про це повідомляє The Daily Telegraph, передає УНН.

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Британський уряд також прагне запевнити своїх союзників у готовності нарощувати витрати на оборону. Прем’єр-міністр Кір Стармер під час запланованого на 27 лютого візиту до Вашингтона планує оголосити про намір довести оборонні витрати країни до 2,5% ВВП до 2030 року. Зараз цей показник становить 2,3%, проте конкретні терміни його підвищення ще не були визначені.

Окрім переговорів щодо міжнародної безпеки, британський лідер передасть президенту США Дональду Трампу офіційне запрошення від короля Чарльза III відвідати Велику Британію з державним візитом. Якщо Трамп прийме цю пропозицію, він стане першим президентом США, який двічі здійснить такий візит. Попередній державний прийом у Букінгемському палаці відбувся у 2019 році, коли Трамп перебував на своєму першому терміні.

Рішення Лондона підтримувати Київ та посилювати тиск на Москву відповідає загальній стратегії британського уряду щодо зміцнення європейської безпеки та підтримки міжнародного порядку. У майбутньому Велика Британія планує зберігати високий рівень співпраці з Україною у військовій та дипломатичній сферах.

Велика Британія готова виділити понад 5,4 млрд доларів на допомогу Україні - Гілі