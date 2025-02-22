Британія готує новий пакет допомоги Україні та санкції для рф - The Daily Telegraph

ukenru
15 березня, 19:03 • 118951 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 177634 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144133 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136107 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115877 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107187 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102678 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139226 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133589 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 127991 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф

Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф

16 березня, 18:53 • 28985 перегляди
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 20267 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 20662 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 31587 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 18074 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 139226 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 138263 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 272556 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 301468 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 237368 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 1395 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 52144 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 110703 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 133589 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116111 перегляди
Актуальне
Британія готує новий пакет допомоги Україні та санкції для рф - The Daily Telegraph

Британія готує новий пакет допомоги Україні та санкції для рф - The Daily Telegraph

Київ • УНН

 • 83415 перегляди

Уряд Британії 24 лютого планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні та додаткові санкції проти терористичної рф.

24 лютого уряд Великої Британії має намір оголосити про новий пакет військової допомоги для України, а також запровадити додаткові санкції проти рф. Про це повідомляє The Daily Telegraph, передає УНН.

Деталі

Британський уряд також прагне запевнити своїх союзників у готовності нарощувати витрати на оборону. Прем’єр-міністр Кір Стармер під час запланованого на 27 лютого візиту до Вашингтона планує оголосити про намір довести оборонні витрати країни до 2,5% ВВП до 2030 року. Зараз цей показник становить 2,3%, проте конкретні терміни його підвищення ще не були визначені.

Окрім переговорів щодо міжнародної безпеки, британський лідер передасть президенту США Дональду Трампу офіційне запрошення від короля Чарльза III відвідати Велику Британію з державним візитом. Якщо Трамп прийме цю пропозицію, він стане першим президентом США, який двічі здійснить такий візит. Попередній державний прийом у Букінгемському палаці відбувся у 2019 році, коли Трамп перебував на своєму першому терміні.

Рішення Лондона підтримувати Київ та посилювати тиск на Москву відповідає загальній стратегії британського уряду щодо зміцнення європейської безпеки та підтримки міжнародного порядку. У майбутньому Велика Британія планує зберігати високий рівень співпраці з Україною у військовій та дипломатичній сферах.

Велика Британія готова виділити понад 5,4 млрд доларів на допомогу Україні - Гілі12.02.25, 16:16 • 24745 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
keir-starmerКейр Стармер
vashynhton-okruh-kolumbiiaВашингтон
donald-trampДональд Трамп
karl-iiiЧарльз ІІІ
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
londonЛондон

Звернутися з питань розміщення реклами