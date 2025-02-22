Британия готовит новый пакет помощи Украине и санкции для рф - The Daily Telegraph

ukenru
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля
04:30 • 17684 просмотра

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Эксклюзив
Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
21 февраля, 12:05 • 109888 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

Эксклюзив
Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
21 февраля, 11:50 • 121553 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
21 февраля, 10:57 • 122785 просмотра

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним
21 февраля, 10:43 • 121796 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
21 февраля, 10:20 • 111140 просмотра

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф

Эксклюзив
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
21 февраля, 10:19 • 131967 просмотра

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Эксклюзив
Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский
21 февраля, 09:19 • 105868 просмотра

Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED
21 февраля, 08:35 • 54129 просмотра

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED

День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля
21 февраля, 04:30 • 116750 просмотра

День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина нужна Европе: посол ЕС раскрыла причину

Украина нужна Европе: посол ЕС раскрыла причину

21 февраля, 19:13 • 20154 просмотра
NASA обновила прогноз по астероиду 2024 YR4: новые данные об угрозе для Земли

NASA обновила прогноз по астероиду 2024 YR4: новые данные об угрозе для Земли

21 февраля, 19:13 • 31571 просмотра
Земельная коррупция: за замглавы КГГА Оленича внесли залог

Земельная коррупция: за замглавы КГГА Оленича внесли залог

21 февраля, 19:40 • 28200 просмотра
Украина и Бразилия обсудили пути достижения мира и дальнейшее сотрудничество

Украина и Бразилия обсудили пути достижения мира и дальнейшее сотрудничество

21 февраля, 20:33 • 24635 просмотра
80 боевых столкновений за сутки: украинские защитники отбили 29 штурмов на Покровском направлении

80 боевых столкновений за сутки: украинские защитники отбили 29 штурмов на Покровском направлении

21 февраля, 21:05 • 21717 просмотра
публикации
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

04:30 • 17573 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 111533 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 134490 просмотра
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
Эксклюзив

21 февраля, 10:19 • 131961 просмотра
Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

20 февраля, 13:25 • 230335 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 97652 просмотра
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

21 февраля, 11:06 • 113479 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

21 февраля, 07:29 • 153386 просмотра
Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

20 февраля, 19:48 • 127321 просмотра
Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

20 февраля, 15:26 • 126604 просмотра
Актуальное
Британия готовит новый пакет помощи Украине и санкции для рф - The Daily Telegraph

Британия готовит новый пакет помощи Украине и санкции для рф - The Daily Telegraph

Киев  •  УНН

 • 7778 просмотра

Read in English

Правительство Британии 24 февраля планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине и дополнительных санкциях против террористической рф.

24 февраля правительство Великобритании намерено объявить о новом пакете военной помощи для Украины, а также ввести дополнительные санкции против рф. Об этом сообщает The Daily Telegraph, передает УНН.

Детали

Британское правительство также стремится заверить своих союзников в готовности наращивать расходы на оборону. Премьер-министр Кир Стармер во время запланированного на 27 февраля визита в Вашингтон планирует объявить о намерении довести оборонные расходы страны до 2,5% ВВП к 2030 году. Сейчас этот показатель составляет 2,3%, однако конкретные сроки его повышения еще не были определены.

Кроме переговоров по международной безопасности, британский лидер передаст президенту США Дональду Трампу официальное приглашение от короля Чарльза III посетить Великобританию с государственным визитом. Если Трамп примет это предложение, он станет первым президентом США, который дважды совершит такой визит. Предыдущий государственный прием в Букингемском дворце состоялся в 2019 году, когда Трамп находился на своем первом сроке.

Решение Лондона поддерживать Киев и усиливать давление на Москву соответствует общей стратегии британского правительства по укреплению европейской безопасности и поддержке международного порядка. В будущем Великобритания планирует сохранять высокий уровень сотрудничества с Украиной в военной и дипломатической сферах.

Великобритания готова выделить более 5,4 млрд долларов на помощь Украине - Гили12.02.25, 16:16 • 24564 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
kir-starmerКир Стармер
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
donald-trampДональд Трамп
karl-iiiКарл III
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
londonЛондон

Обратиться по вопросам размещения рекламы