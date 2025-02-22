Британия готовит новый пакет помощи Украине и санкции для рф - The Daily Telegraph

24 февраля правительство Великобритании намерено объявить о новом пакете военной помощи для Украины, а также ввести дополнительные санкции против рф. Об этом сообщает The Daily Telegraph, передает УНН.

Детали

Британское правительство также стремится заверить своих союзников в готовности наращивать расходы на оборону. Премьер-министр Кир Стармер во время запланированного на 27 февраля визита в Вашингтон планирует объявить о намерении довести оборонные расходы страны до 2,5% ВВП к 2030 году. Сейчас этот показатель составляет 2,3%, однако конкретные сроки его повышения еще не были определены.

Кроме переговоров по международной безопасности, британский лидер передаст президенту США Дональду Трампу официальное приглашение от короля Чарльза III посетить Великобританию с государственным визитом. Если Трамп примет это предложение, он станет первым президентом США, который дважды совершит такой визит. Предыдущий государственный прием в Букингемском дворце состоялся в 2019 году, когда Трамп находился на своем первом сроке.

Решение Лондона поддерживать Киев и усиливать давление на Москву соответствует общей стратегии британского правительства по укреплению европейской безопасности и поддержке международного порядка. В будущем Великобритания планирует сохранять высокий уровень сотрудничества с Украиной в военной и дипломатической сферах.

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