Согласовали военное взаимодействие, совместные шаги и мероприятия на следующую неделю: Зеленский о разговоре со Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стороны обсудили военное взаимодействие, совместные шаги и мероприятия на следующую неделю. Об этом Зеленский написал в соцсети Х, передает УНН.

Как всегда, продуктивный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Европа должна быть за столом переговоров по окончанию войны и формированию прочных гарантий безопасности. Безопасность Украины неотделима от безопасности Европы. Согласовали наше военное взаимодействие, совместные шаги и мероприятия на следующую неделю, которая будет очень активной - написал Зеленский.

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Он отметил, что Великобритания и ее народ являются одними из крупнейших сторонников Украины.

Напомним

Вчера, 21 февраля, Зеленский провел серию переговоров с руководителями европейских государств и Кот-д'Ивуара. Обсуждались вопросы региональной безопасности, сотрудничества и поддержки Украины на международной арене.