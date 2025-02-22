Согласовали военное взаимодействие, совместные шаги и мероприятия на следующую неделю: Зеленский о разговоре со Стармером
Киев • УНН
Президент Украины провел разговор с премьер-министром Великобритании о военном взаимодействии и совместных мероприятиях. Стороны согласовали планы на следующую неделю и обсудили вопросы европейской безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стороны обсудили военное взаимодействие, совместные шаги и мероприятия на следующую неделю. Об этом Зеленский написал в соцсети Х, передает УНН.
Как всегда, продуктивный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Европа должна быть за столом переговоров по окончанию войны и формированию прочных гарантий безопасности. Безопасность Украины неотделима от безопасности Европы. Согласовали наше военное взаимодействие, совместные шаги и мероприятия на следующую неделю, которая будет очень активной
Британия готовит новый пакет помощи Украине и санкции для рф - The Daily Telegraph22.02.25, 05:49 • 76341 просмотр
Он отметил, что Великобритания и ее народ являются одними из крупнейших сторонников Украины.
Напомним
Вчера, 21 февраля, Зеленский провел серию переговоров с руководителями европейских государств и Кот-д'Ивуара. Обсуждались вопросы региональной безопасности, сотрудничества и поддержки Украины на международной арене.