Зеленський провів переговори з лідерами восьми країн: що обговорювали
Київ • УНН
Президент України провів серію переговорів з керівниками європейських держав та Кот-д'Івуару. Обговорювалися питання регіональної безпеки, співпраці та підтримки України на міжнародній арені.
Упродовж дня він провів низку переговорів з керівниками європейських держав та представниками інших континентів. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
Обговорення з Президентом Польщі Анджеєм Дудою були спрямовані на забезпечення стабільності в регіоні та підтвердження важливості міцної співпраці.
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У завершенні Президент висловив подяку усім лідерам за підтримку України.
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