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06:50 • 12514 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 48690 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127594 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186389 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150188 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140723 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118462 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108464 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103069 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 145809 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Зеленський провів переговори з лідерами восьми країн: що обговорювали

Зеленський провів переговори з лідерами восьми країн: що обговорювали

Київ • УНН

 • 33176 перегляди

Президент України провів серію переговорів з керівниками європейських держав та Кот-д'Івуару. Обговорювалися питання регіональної безпеки, співпраці та підтримки України на міжнародній арені.

Упродовж дня він провів низку переговорів з керівниками європейських держав та представниками інших континентів. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Обговорення з Президентом Польщі Анджеєм Дудою були спрямовані на забезпечення стабільності в регіоні та підтвердження важливості міцної співпраці.

Зеленський про розмову з Дудою: спільна мета залишається чіткою - захистити Україну і Європу від агресії рф 21.02.25, 16:28 • 25038 переглядiв

У розмові з Прем'єр-міністр Хорватії було наголошено на спільних ініціативах та плани двох країн.

Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Хорватії і поділився деталями розмови21.02.25, 15:38 • 19359 переглядiв

Під час обговорень з Президентом Чехії український лідер звернув увагу на принциповість чеської позиції.

Зеленський і Павел обговорили нову чеську ініціативу щодо підтримки України21.02.25, 17:17 • 26411 переглядiв

Ситуація в Балтійському регіоні, де зростає гібридна загроза, стала ключовою темою переговорів із Прем'єр-міністром Швеції.

У Балтійському морі нове ймовірне пошкодження кабелю: у Швеції розпочали розслідування21.02.25, 11:59 • 21506 переглядiв

Під час діалогу з главою уряду Люксембургу Зеленський торкнувся важливих ініціатив, спрямованих на мир та гарантії стабільності у Європі.

Зеленський про розмову з прем’єром Люксембургу: обговорили можливості виробляти більше зброї13.05.24, 21:00 • 21254 перегляди

Також Президент України провів конструктивну розмову з Прем'єр-міністром Словенії, підкресливши важливість врахування голосу кожної нації на міжнародній арені.

Обговорили двосторонні відносини, плани на майбутнє та спільні кроки: Зеленський поспілкувався з прем’єром Словенії21.02.25, 20:53 • 23992 перегляди

Переговори з очільником уряду Ірландії стосувалися взаємодії в межах європейських структур та ключових дипломатичних напрямів.

Зеленський завітав до Ірландії для двосторонньої зустрічі із головою уряду країни13.07.24, 16:06 • 36576 переглядiв

Окрім європейських партнерів, Зеленський поспілкувався з Президентом Кот-д’Івуару. У центрі уваги була підтримка суверенітету України та необхідність дотримання принципів поваги до інтересів усіх країн на міжнародній арені.

У завершенні Президент висловив подяку усім лідерам за підтримку України.

Зеленський провів телефонні розмови з лідерами 7 країн: що обговорювали21.02.25, 02:18 • 123928 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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