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05:23 • 9312 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121748 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182223 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146670 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138311 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117091 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107813 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102973 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141398 перегляди

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Обговорили двосторонні відносини, плани на майбутнє та спільні кроки: Зеленський поспілкувався з прем’єром Словенії

Обговорили двосторонні відносини, плани на майбутнє та спільні кроки: Зеленський поспілкувався з прем’єром Словенії

Київ • УНН

 • 23992 перегляди

Президент України провів переговори з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом щодо двосторонніх відносин та оборонної допомоги. Обговорили також продовольчу ініціативу для Сирії та гарантії безпеки.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Робертом Голобом двосторонні відносини, плани на майбутнє та спільні кроки, а також обмінялися поглядами на завершення війни.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Поспілкувався з прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом і подякував за надання Україні 14 пакетів оборонної допомоги. Український народ щиро цінує цю непохитну підтримку словенського народу. Обговорили двосторонні відносини, плани на майбутнє та спільні кроки, а також обмінялися поглядами на завершення війни й гарантії безпеки. Швидкі та злагоджені дії – це ключ до досягнення справедливого й тривалого миру. Словенія виявила чітке розуміння та готовність у цьому питанні

- написав Зеленський. 

Також Зеленський обговорив з прем’єром ініціативу "Продовольство з України", спрямовану на надання продовольчої допомоги населенню Сирії, і запросив Словенію приєднатися до цих зусиль.

Нагадаємо

ЄС планує надіслати Україні "дуже сильний сигнал" новим пакетом допомоги, який може бути оголошено в понеділок. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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