Обговорили двосторонні відносини, плани на майбутнє та спільні кроки: Зеленський поспілкувався з прем’єром Словенії

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Робертом Голобом двосторонні відносини, плани на майбутнє та спільні кроки, а також обмінялися поглядами на завершення війни.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

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Поспілкувався з прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом і подякував за надання Україні 14 пакетів оборонної допомоги. Український народ щиро цінує цю непохитну підтримку словенського народу. Обговорили двосторонні відносини, плани на майбутнє та спільні кроки, а також обмінялися поглядами на завершення війни й гарантії безпеки. Швидкі та злагоджені дії – це ключ до досягнення справедливого й тривалого миру. Словенія виявила чітке розуміння та готовність у цьому питанні