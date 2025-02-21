Обсудили двусторонние отношения, планы на будущее и совместные шаги: Зеленский пообщался с премьером Словении

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Робертом Голобом двусторонние отношения, планы на будущее и совместные шаги, а также обменялись взглядами на завершение войны.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Пообщался с премьер-министром Словении Робертом Голобом и поблагодарил за предоставление Украине 14 пакетов оборонной помощи. Украинский народ искренне ценит эту непоколебимую поддержку словенского народа. Обсудили двусторонние отношения, планы на будущее и совместные шаги, а также обменялись взглядами на завершение войны и гарантии безопасности. Быстрые и слаженные действия - это ключ к достижению справедливого и прочного мира. Словения проявила четкое понимание и готовность в этом вопросе