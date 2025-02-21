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Обсудили двусторонние отношения, планы на будущее и совместные шаги: Зеленский пообщался с премьером Словении

Киев  •  УНН

 • 6732 просмотра

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Президент Украины провёл переговоры с премьер-министром Словении Робертом Голобом по двусторонним отношениям и оборонной помощи. Обсудили также продовольственную инициативу для Сирии и гарантии безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Робертом Голобом двусторонние отношения, планы на будущее и совместные шаги, а также обменялись взглядами на завершение войны.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Пообщался с премьер-министром Словении Робертом Голобом и поблагодарил за предоставление Украине 14 пакетов оборонной помощи. Украинский народ искренне ценит эту непоколебимую поддержку словенского народа. Обсудили двусторонние отношения, планы на будущее и совместные шаги, а также обменялись взглядами на завершение войны и гарантии безопасности. Быстрые и слаженные действия - это ключ к достижению справедливого и прочного мира. Словения проявила четкое понимание и готовность в этом вопросе

- написал Зеленский. 

Также Зеленский обсудил с премьером инициативу «Продовольствие из Украины», направленную на оказание продовольственной помощи населению Сирии, и пригласил Словению присоединиться к этим усилиям.

Напомним,

ЕС планирует послать Украине «очень сильный сигнал» новым пакетом помощи, который может быть объявлен в понедельник. 

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
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