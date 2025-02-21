Зеленский провел переговоры с лидерами восьми стран: что обсуждали
Киев • УНН
Президент Украины провел серию переговоров с руководителями европейских государств и Кот-д'Ивуара. Обсуждались вопросы региональной безопасности, сотрудничества и поддержки Украины на международной арене.
В течение дня он провел ряд переговоров с руководителями европейских государств и представителями других континентов. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Обсуждения с Президентом Польши Анджеем Дудой были направлены на обеспечение стабильности в регионе и подтверждение важности прочного сотрудничества.
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Кроме европейских партнеров, Зеленский пообщался с Президентом Кот-д'Ивуара. В центре внимания была поддержка суверенитета Украины и необходимость соблюдения принципов уважения интересов всех стран на международной арене.
В завершении Президент выразил благодарность всем лидерам за поддержку Украины.
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