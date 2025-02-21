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Зеленский провел переговоры с лидерами восьми стран: что обсуждали

Зеленский провел переговоры с лидерами восьми стран: что обсуждали

Киев  •  УНН

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Президент Украины провел серию переговоров с руководителями европейских государств и Кот-д'Ивуара. Обсуждались вопросы региональной безопасности, сотрудничества и поддержки Украины на международной арене.

В течение дня он провел ряд переговоров с руководителями европейских государств и представителями других континентов. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Обсуждения с Президентом Польши Анджеем Дудой были направлены на обеспечение стабильности в регионе и подтверждение важности прочного сотрудничества.

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В завершении Президент выразил благодарность всем лидерам за поддержку Украины.

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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