По дороге из США самолет президента Украины приземлился в Ирландии, где Зеленский сегодня провел встречу с премьер-министром Саймоном Гаррисом. Пишет УНН со ссылкой на государственную телерадиовещательную компанию Ирландской республики.

Детали

Самолет президента Украины приземлился в международном аэропорту "Шеннон" в Ирландии по дороге из США.

В аэропорту на взлетно-посадочной полосе Зеленского встретил премьер Ирландии Саймон Харрис.

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис обнял президента Украины Владимира Зеленского, когда тот прилетел в Ирландию для двусторонней встречи - сообщают СМИ.

Отмечается, что это их первая двусторонняя встреча в Ирландии, и она посвящена продолжающемуся вторжению России в Украину.

Выступая на пресс-конференции, премьер-министр Ирландии сказал, что оба лидера обсудили потенциальное двустороннее соглашение о разминировании, энергетике, гуманитарной помощи и продовольственной безопасности.

"У меня только что состоялась очень хорошая встреча с президентом Зеленским. Я очень рад приветствовать его в Ирландии", отметил Харрис.

По словам главы правительства Ирландии, он "воспользовался случаем, чтобы выразить соболезнования от имени народа Ирландии народу Украины, президенту Украины, в связи со всеми жертвами среди гражданского населения в этой жестокой незаконной войне российской агрессии".

Напомним,

Зеленский обсудил ситуацию с безопасностью с индо-тихоокеанскими партнерами НАТО.

Также УНН сообщал, что после саммита НАТО в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский посетит Великобританию и Ирландию.