Киев • УНН
Зеленский прибыл в Ирландию для двусторонней встречи с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом, чтобы обсудить потенциальные соглашения по разминированию, энергетике, гуманитарной помощи и продовольственной безопасности во время продолжающегося российского вторжения в Украину.
По дороге из США самолет президента Украины приземлился в Ирландии, где Зеленский сегодня провел встречу с премьер-министром Саймоном Гаррисом. Пишет УНН со ссылкой на государственную телерадиовещательную компанию Ирландской республики.
Детали
Самолет президента Украины приземлился в международном аэропорту "Шеннон" в Ирландии по дороге из США.
В аэропорту на взлетно-посадочной полосе Зеленского встретил премьер Ирландии Саймон Харрис.
Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис обнял президента Украины Владимира Зеленского, когда тот прилетел в Ирландию для двусторонней встречи
Отмечается, что это их первая двусторонняя встреча в Ирландии, и она посвящена продолжающемуся вторжению России в Украину.
Выступая на пресс-конференции, премьер-министр Ирландии сказал, что оба лидера обсудили потенциальное двустороннее соглашение о разминировании, энергетике, гуманитарной помощи и продовольственной безопасности.
"У меня только что состоялась очень хорошая встреча с президентом Зеленским. Я очень рад приветствовать его в Ирландии", отметил Харрис.
По словам главы правительства Ирландии, он "воспользовался случаем, чтобы выразить соболезнования от имени народа Ирландии народу Украины, президенту Украины, в связи со всеми жертвами среди гражданского населения в этой жестокой незаконной войне российской агрессии".
Напомним,
Зеленский обсудил ситуацию с безопасностью с индо-тихоокеанскими партнерами НАТО.
Также УНН сообщал, что после саммита НАТО в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский посетит Великобританию и Ирландию.