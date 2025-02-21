Зеленский и Павел обсудили новую чешскую инициативу по поддержке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Чехии Петром Павелом. Основные темы - дальнейшие шаги, совместные планы и сохранение сильных, аргументированных позиций, передает УНН.

Европа должна звучать единым голосом для достижения справедливого мира, и мы его достигнем. Кроме того, обсудили продолжение чешской инициативы по поставкам артиллерийских снарядов и новое предложение Чешской Республики по поддержке Украины - сообщил Зеленский в Telegram.

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Президент Украины добавил, что даже в эти сложные времена чешский народ стоит бок о бок с Украиной.

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