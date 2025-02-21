Зеленский и Павел обсудили новую чешскую инициативу по поддержке Украины

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Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
12:05 • 66083 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

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Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
11:50 • 100624 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
10:57 • 101943 просмотра

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним
10:43 • 103078 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
10:20 • 101264 просмотра

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф

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Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
10:19 • 115008 просмотра

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

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Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский
21 февраля, 09:19 • 102362 просмотра

Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED
21 февраля, 08:35 • 48736 просмотра

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED

День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля
21 февраля, 04:30 • 116076 просмотра

День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля

Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом
20 февраля, 17:54 • 135547 просмотра

Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский и Павел обсудили новую чешскую инициативу по поддержке Украины

Зеленский и Павел обсудили новую чешскую инициативу по поддержке Украины

Киев  •  УНН

 • 1143 просмотра

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Президент Украины провел телефонный разговор с чешским коллегой о дальнейших совместных планах и единой позиции Европы. Обсуждались поставки артиллерийских снарядов и новое предложение Чехии по поддержке.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Чехии Петром Павелом. Основные темы - дальнейшие шаги, совместные планы и сохранение сильных, аргументированных позиций, передает УНН.

Европа должна звучать единым голосом для достижения справедливого мира, и мы его достигнем. Кроме того, обсудили продолжение чешской инициативы по поставкам артиллерийских снарядов и новое предложение Чешской Республики по поддержке Украины 

- сообщил Зеленский в Telegram.

Зеленский о разговоре с Дудой: общая цель остается четкой - защитить Украину и Европу от агрессии рф21.02.25, 16:28 • 7072 просмотра

Президент Украины добавил, что даже в эти сложные времена чешский народ стоит бок о бок с Украиной.

Дуда переговорил с Зеленским: предложил ему оставаться преданным курсу на сотрудничество с Трампом21.02.25, 15:28 • 15511 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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