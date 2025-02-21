Дуда переговорил с Зеленским: предложил ему оставаться преданным курсу на сотрудничество с Трампом

ukenru
Эксклюзив
Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
12:05 • 39965 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

Эксклюзив
Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
11:50 • 65801 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
10:57 • 74836 просмотра

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним
10:43 • 85063 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
10:20 • 83512 просмотра

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф

Эксклюзив
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
10:19 • 107630 просмотра

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Эксклюзив
Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский
09:19 • 100768 просмотра

Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED
08:35 • 46800 просмотра

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED

День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля
21 февраля, 04:30 • 115888 просмотра

День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля

Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом
20 февраля, 17:54 • 135440 просмотра

Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина может получить новый транш МВФ: стартовали важные переговоры

Украина может получить новый транш МВФ: стартовали важные переговоры

21 февраля, 04:26 • 135651 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

21 февраля, 07:29 • 134819 просмотра
Стивен Кинг вернулся в X и сделал громкие заявления о Трампе и Маске

Стивен Кинг вернулся в X и сделал громкие заявления о Трампе и Маске

21 февраля, 07:32 • 101308 просмотра
В ISW объяснили как рф искажает позицию Китая по войне в Украине

В ISW объяснили как рф искажает позицию Китая по войне в Украине

07:53 • 104217 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

10:38 • 102426 просмотра
публикации
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

10:38 • 102426 просмотра
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
Эксклюзив

10:19 • 107613 просмотра
Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

20 февраля, 13:25 • 211763 просмотра
8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

20 февраля, 09:23 • 191221 просмотра
11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

20 февраля, 04:49 • 188168 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

11:06 • 44529 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

21 февраля, 07:29 • 134819 просмотра
Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

20 февраля, 19:48 • 118240 просмотра
Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

20 февраля, 15:26 • 118749 просмотра
Канье Вест после "размышлений" осознал, что он "не нацист"

Канье Вест после "размышлений" осознал, что он "не нацист"

20 февраля, 14:50 • 119668 просмотра
Актуальное
Дуда переговорил с Зеленским: предложил ему оставаться преданным курсу на сотрудничество с Трампом

Дуда переговорил с Зеленским: предложил ему оставаться преданным курсу на сотрудничество с Трампом

Киев  •  УНН

 • 3618 просмотра

Read in English

Президент Польши провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским о поддержке США. Дуда подчеркнул, что мир в Украине возможен только при американской поддержке.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что провел разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого предложил Зеленскому оставаться преданным курсу на спокойное и конструктивное сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН.

Детали

«Несколько минут назад президент Зеленский позвонил мне. У нас был откровенный разговор после последних встреч с генералом Келлогом и других событий», - написал Дуда в Х.

Дуда заявил, что передал Зеленскому, что Польша считает, что нет другого способа остановить кровопролитие и достичь прочного мира в Украине, кроме как при поддержке США.

«Я передал ему, что мы последовательно считаем, что нет другого способа остановить кровопролитие и достичь длительного мира в Украине, кроме как при поддержке Соединенных Штатов. По этой причине я предложил Президенту Зеленскому оставаться преданным курсу на спокойное и конструктивное сотрудничество с Дональдом Трампом. Я верю, что добрая воля и честность составляют основу стратегии переговоров США. Я не сомневаюсь, что президент Трамп руководствуется глубоким чувством ответственности за глобальную стабильность и мир», - написал Дуда.

Дополнение

18 февраля Президент Польши Анджей Дуда заявил, что имеет полный обзор ситуации, когда речь идёт о текущих действиях США. По его мнению, Америка очень сильно вошла в игру о прекращении войны в Украине. Дуда назвал президента Дональда Трампа чрезвычайно решительным человеком и ожидает, что будет по крайней мере прекращение боевых действий.

20 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп не просто хочет остановить войну сейчас, чтобы через месяц она возобновилась, он хочет принести длительный мир в Европу. Трамп хочет мира в интересах России, Украины, Европы, а самое главное - в интересах американского народа.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
andzhei-dudaАнджей Дуда
j-d-vensДж. Д. Вэнс
donald-trampДональд Трамп
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
polshaПольша

Обратиться по вопросам размещения рекламы