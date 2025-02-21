Дуда переговорил с Зеленским: предложил ему оставаться преданным курсу на сотрудничество с Трампом

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что провел разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого предложил Зеленскому оставаться преданным курсу на спокойное и конструктивное сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН.

Детали

«Несколько минут назад президент Зеленский позвонил мне. У нас был откровенный разговор после последних встреч с генералом Келлогом и других событий», - написал Дуда в Х.

Дуда заявил, что передал Зеленскому, что Польша считает, что нет другого способа остановить кровопролитие и достичь прочного мира в Украине, кроме как при поддержке США.

«Я передал ему, что мы последовательно считаем, что нет другого способа остановить кровопролитие и достичь длительного мира в Украине, кроме как при поддержке Соединенных Штатов. По этой причине я предложил Президенту Зеленскому оставаться преданным курсу на спокойное и конструктивное сотрудничество с Дональдом Трампом. Я верю, что добрая воля и честность составляют основу стратегии переговоров США. Я не сомневаюсь, что президент Трамп руководствуется глубоким чувством ответственности за глобальную стабильность и мир», - написал Дуда.

Дополнение

18 февраля Президент Польши Анджей Дуда заявил, что имеет полный обзор ситуации, когда речь идёт о текущих действиях США. По его мнению, Америка очень сильно вошла в игру о прекращении войны в Украине. Дуда назвал президента Дональда Трампа чрезвычайно решительным человеком и ожидает, что будет по крайней мере прекращение боевых действий.

20 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп не просто хочет остановить войну сейчас, чтобы через месяц она возобновилась, он хочет принести длительный мир в Европу. Трамп хочет мира в интересах России, Украины, Европы, а самое главное - в интересах американского народа.