Дуда після зустрічі з Келлогом: очікую принаймні припинення бойових дій в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що має повний огляд ситуації, коли йдеться про поточні дії США. На йогу думку, Америка дуже сильно увійшла в гру щодо про припинення війни в Україні. Дуда назвав президента Дональда Трампа надзвичайно рішучою людиною та очікує, що буде принаймні припинення бойових дій. Про це УНН повідомляє з посиланням на PAP.

Після зустрічі зі спеціальним представником США з питань України та рф генералом Кітом Келлогом у вівторок Дуда зазначив, що розмова стосувалася питань безпеки, з особливим наголосом на ситуації в Україні.

Я представив генералу, як ми сприймаємо ситуацію в Україні, як виглядає питання подальших інцидентів, спровокованих росією, також у нашому небі. Я розповів генералу, як ми сприймаємо поведінку росії, заяви російських представників - повідомив Дуда про зустріч з Келлогом.

Дуда нагадав, що в п'ятницю зустрівся з главою Пентагону Пітом Гегсетом.

Я маю повний огляд ситуації, коли йдеться про поточні дії Сполучених Штатів. На мою особисту думку, Америка дуже сильно увійшла в гру, коли йдеться про припинення війни в Україні. Я знаю президента Дональда Трампа. Я знаю, що він надзвичайно рішуча людина, і коли він діє, то рішуче, і зазвичай ефективно - сказав Дуда.

Очікую, що буде принаймні припинення бойових дій, і сподіваюся - припинення російської агресії проти України - заявив Дуда.

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Окрім того, президент Польщі заявив, що США не мають наміру знижувати активність у східній частині Європи, особливо у сфері безпеки, включно зі скороченням кількості американських солдатів.

Немає абсолютно ніяких намірів Америки зменшувати активність тут, у нашій частині Європи, особливо з точки зору безпеки, зменшувати кількість американських солдатів - сказав Дуда.

Президент Польщі, посилаючись на свою попередню розмову з міністром оборони США Пітом Гегсетом, додав, що "дуже чітко сказав, що ми можемо очікувати посилення американської присутності".

Тут ми навіть говорили про надію на те, що Форт Трамп, про який ми говорили під час першого терміну президента Дональда Трампа, справді буде побудований і що в нашій країні буде така міцна американська військова присутність - сказав Дуда.

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Президент Дуда сказав, що США на чолі з президентом Трампом підкреслюють, що вони є надійним союзником. Він також запевнив, що немає жодних ознак того, що США вийдуть з Європи.

Як Польща, ми маємо сьогодні в руках сильний актив - усі представники американської адміністрації, включаючи президента Дональда Трампа, підкреслюють, що ми є надійним союзником. Ми відповідально та спокійно виконуємо наші зобов'язання, які взяли на себе в рамках Північноатлантичного альянсу - сказав президент Польщі після зустрічі з Келлогом.

Окрім того, Дуда вирішив скликати засідання РНБО на наступний понеділок.

Він додав, що засідання РНБО відбудеться після того, як будуть відомі результати зустрічей у Києві, куди їде спецпредставник США з питань України та рф генерал Кейт Келлог.

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