Келлог планує 19 лютого бути в Україні - джерела

Спеціальний представник президента США з питань росії та України Кіт Келлог планує завтра бути в Україні. Про це УНН повідомили джерела.

Співрозмовник заявив, що Келлог планує 19 лютого бути в Україні.

Додамо

Як писав Reuters, посланець президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог вирушає до Києва сьогодні ввечері.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що спеціальний представник президента США з питань рф і України Кіт Келлог прибуде в Україну вже цього четверга, 20 лютого.

Нагадаємо

Спеціальний представник президента США з питань росії та України Кіт Келлог у період з 13 по 22 лютого відвідає Німеччину, Бельгію та Україну. Він просуватиме, зокрема, мету американського президента щодо припинення російсько-української війни та забезпечення "миру силою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче поїхати на фронт зі спеціальним представником президента США з питань рф і України Кітом Келлогом, щоб він на власні очі побачив, що насправді відбувається.