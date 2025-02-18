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15 березня, 19:03 • 119659 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179405 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144861 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136774 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116261 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107346 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102772 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139831 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133767 перегляди

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14 березня, 19:56 • 128006 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Келлог планує 19 лютого бути в Україні - джерела

Келлог планує 19 лютого бути в Україні - джерела

Київ • УНН

 • 123856 перегляди

Кіт Келлог, спецпредставник президента США, відвідає Україну в рамках європейського турне. Зеленський має намір взяти американського представника на фронт, щоб показати реальну ситуацію.

Спеціальний представник президента США з питань росії та України Кіт Келлог планує завтра бути в Україні. Про це УНН повідомили джерела.

Співрозмовник заявив, що Келлог планує 19 лютого бути в Україні.

Додамо

Як писав Reuters, посланець президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог вирушає до Києва сьогодні ввечері. 

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що спеціальний представник президента США з питань рф і України Кіт Келлог прибуде в Україну вже цього четверга, 20 лютого.

Нагадаємо

Спеціальний представник президента США з питань росії та України Кіт Келлог у період з 13 по 22 лютого відвідає Німеччину, Бельгію та Україну. Він просуватиме, зокрема, мету американського президента щодо припинення російсько-української війни та забезпечення "миру силою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче поїхати на фронт зі спеціальним представником президента США з питань рф і України Кітом Келлогом, щоб він на власні очі побачив, що насправді відбувається. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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