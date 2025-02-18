Келлог планує 19 лютого бути в Україні - джерела
Київ • УНН
Кіт Келлог, спецпредставник президента США, відвідає Україну в рамках європейського турне. Зеленський має намір взяти американського представника на фронт, щоб показати реальну ситуацію.
Спеціальний представник президента США з питань росії та України Кіт Келлог планує завтра бути в Україні. Про це УНН повідомили джерела.
Співрозмовник заявив, що Келлог планує 19 лютого бути в Україні.
Додамо
Як писав Reuters, посланець президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог вирушає до Києва сьогодні ввечері.
Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що спеціальний представник президента США з питань рф і України Кіт Келлог прибуде в Україну вже цього четверга, 20 лютого.
Нагадаємо
Спеціальний представник президента США з питань росії та України Кіт Келлог у період з 13 по 22 лютого відвідає Німеччину, Бельгію та Україну. Він просуватиме, зокрема, мету американського президента щодо припинення російсько-української війни та забезпечення "миру силою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче поїхати на фронт зі спеціальним представником президента США з питань рф і України Кітом Келлогом, щоб він на власні очі побачив, що насправді відбувається.