Келлог планирует завтра быть в Украине - источники
Киев • УНН
Кит Келлог, спецпредставитель президента США, посетит Украину в рамках европейского турне. Зеленский намерен взять американского представителя на фронт, чтобы показать реальную ситуацию.
Специальный представитель президента США по вопросам россии и Украины Кит Келлог планирует завтра быть в Украине. Об этом УНН сообщили источники.
Собеседник заявил, что Келлог планирует 19 февраля быть в Украине.
Добавим
Как писал Reuters, посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отправляется в Киев сегодня вечером.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что специальный представитель президента США по вопросам РФ и Украины Кит Келлог прибудет в Украину уже в этот четверг, 20 февраля.
Напомним
Специальный представитель президента США по вопросам россии и Украины Кит Келлог в период с 13 по 22 февраля посетит Германию, Бельгию и Украину. Он будет продвигать, в частности, цель американского президента по прекращению российско-украинской войны и обеспечению "мира силой".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет поехать на фронт со специальным представителем президента США по вопросам рф и Украины Китом Келлогом, чтобы он собственными глазами увидел, что на самом деле происходит.