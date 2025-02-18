Спецпредставник США Келлог сьогодні ввечері вирушить в Україну - ЗМІ

Посланець президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог вирушає до Києва сьогодні ввечері. Про це повідомила агентству Reuters людина, знайома з його графіком, передає УНН.

Кіт Келлог сьогодні ввечері вирушає до Києва - йдеться в повідомленні.

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Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що спеціальний представник президента США з питань рф і України Кіт Келлог прибуде в Україну вже цього четверга, 20 лютого.

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Спеціальний представник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог у період з 13 по 22 лютого відвідає Німеччину, Бельгію та Україну. Він просуватиме, зокрема, мету американського президента щодо припинення російсько-української війни та забезпечення "миру силою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче поїхати на фронт зі спеціальним представником президента США з питань рф і України Кітом Келлогом, щоб він на власні очі побачив, що насправді відбувається.