Спецпредставник США Келлог сьогодні ввечері вирушить в Україну - ЗМІ
Київ • УНН
Посланець президента США Кіт Келлог вирушає до Києва в межах візиту Європою. Зеленський має намір показати американському представнику ситуацію на фронті особисто.
Посланець президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог вирушає до Києва сьогодні ввечері. Про це повідомила агентству Reuters людина, знайома з його графіком, передає УНН.
Кіт Келлог сьогодні ввечері вирушає до Києва
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Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що спеціальний представник президента США з питань рф і України Кіт Келлог прибуде в Україну вже цього четверга, 20 лютого.
Раніше
Спеціальний представник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог у період з 13 по 22 лютого відвідає Німеччину, Бельгію та Україну. Він просуватиме, зокрема, мету американського президента щодо припинення російсько-української війни та забезпечення "миру силою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче поїхати на фронт зі спеціальним представником президента США з питань рф і України Кітом Келлогом, щоб він на власні очі побачив, що насправді відбувається.