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Спецпредставитель США Келлог сегодня вечером отправится в Украину - СМИ

Спецпредставитель США Келлог сегодня вечером отправится в Украину - СМИ

Киев  •  УНН

 • 12479 просмотра

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Посланник президента США Кит Келлог отправляется в Киев в рамках визита по Европе. Зеленский намерен показать американскому представителю ситуацию на фронте лично.

Посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отправляется в Киев сегодня вечером. Об этом сообщил агентству Reuters человек, знакомый с его графиком, передает УНН.

Кит Келлог сегодня вечером отправляется в Киев 

- сказано в сообщении.

Добавим

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что специальный представитель президента США по вопросам рф и Украины Кит Келлог прибудет в Украину уже в этот четверг, 20 февраля.

Ранее

Специальный представитель президента США по вопросам рф и Украины Кит Келлог в период с 13 по 22 февраля посетит Германию, Бельгию и Украину. Он будет продвигать, в частности, цель американского президента по прекращению российско-украинской войны и обеспечению "мира силой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет поехать на фронт со специальным представителем президента США по вопросам рф и Украины Китом Келлогом, чтобы он собственными глазами увидел, что на самом деле происходит. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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