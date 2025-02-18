Спецпредставитель США Келлог сегодня вечером отправится в Украину - СМИ

Посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отправляется в Киев сегодня вечером. Об этом сообщил агентству Reuters человек, знакомый с его графиком, передает УНН.

Кит Келлог сегодня вечером отправляется в Киев - сказано в сообщении.

Добавим

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что специальный представитель президента США по вопросам рф и Украины Кит Келлог прибудет в Украину уже в этот четверг, 20 февраля.

Ранее

Специальный представитель президента США по вопросам рф и Украины Кит Келлог в период с 13 по 22 февраля посетит Германию, Бельгию и Украину. Он будет продвигать, в частности, цель американского президента по прекращению российско-украинской войны и обеспечению "мира силой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет поехать на фронт со специальным представителем президента США по вопросам рф и Украины Китом Келлогом, чтобы он собственными глазами увидел, что на самом деле происходит.