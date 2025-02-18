Дуда после встречи с Келлогом: ожидаю по крайней мере прекращения боевых действий в Украине
Киев • УНН
Президент Польши Дуда провел встречу со спецпредставителем США Келлогом по ситуации в Украине. Он заявил об активной роли США в прекращении войны и ожидает усиления американского военного присутствия в регионе.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что имеет полный обзор ситуации, когда речь идет о текущих действиях США. По его мнению, Америка очень сильно вошла в игру относительно о прекращении войны в Украине. Дуда назвал президента Дональда Трампа чрезвычайно решительным человеком и ожидает, что будет по крайней мере прекращение боевых действий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на PAP.
После встречи со специальным представителем США по вопросам Украины и рф генералом Китом Келлогом во вторник Дуда отметил, что разговор касался вопросов безопасности, с особым акцентом на ситуации в Украине.
Я представил генералу, как мы воспринимаем ситуацию в Украине, как выглядит вопрос дальнейших инцидентов, спровоцированных россией, также в нашем небе. Я рассказал генералу, как мы воспринимаем поведение россии, заявления российских представителей
Дуда напомнил, что в пятницу встретился с главой Пентагона Питом Гегсетом.
Я имею полный обзор ситуации, когда речь идет о текущих действиях Соединенных Штатов. По моему личному мнению, Америка очень сильно вошла в игру, когда речь идет о прекращении войны в Украине. Я знаю президента Дональда Трампа. Я знаю, что он чрезвычайно решительный человек, и когда он действует, то решительно, и обычно эффективно
Ожидаю, что будет по крайней мере прекращение боевых действий, и надеюсь - прекращение российской агрессии против Украины
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Кроме того, президент Польши заявил, что США не намерены снижать активность в восточной части Европы, особенно в сфере безопасности, включая сокращение количества американских солдат.
Нет абсолютно никаких намерений Америки уменьшать активность здесь, в нашей части Европы, особенно с точки зрения безопасности, уменьшать количество американских солдат
Президент Польши, ссылаясь на свой предыдущий разговор с министром обороны США Питом Гегсетом, добавил, что "очень четко сказал, что мы можем ожидать усиления американского присутствия".
Здесь мы даже говорили о надежде на то, что Форт Трамп, о котором мы говорили во время первого срока президента Дональда Трампа, действительно будет построен и что в нашей стране будет такое крепкое американское военное присутствие
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Президент Дуда сказал, что США во главе с президентом Трампом подчеркивают, что они являются надежным союзником. Он также заверил, что нет никаких признаков того, что США выйдут из Европы.
Как Польша, мы имеем сегодня в руках сильный актив - все представители американской администрации, включая президента Дональда Трампа, подчеркивают, что мы являемся надежным союзником. Мы ответственно и спокойно выполняем наши обязательства, которые взяли на себя в рамках Североатлантического альянса
Кроме того, Дуда решил созвать заседание СНБО на следующий понедельник.
Он добавил, что заседание СНБО состоится после того, как будут известны результаты встреч в Киеве, куда едет спецпредставитель США по вопросам Украины и рф генерал Кейт Келлог.
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