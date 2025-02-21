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Дуда переговорив із Зеленським: запропонував йому залишатися відданим курсу на співпрацю з Трампом

Київ • УНН

 • 44600 перегляди

Президент Польщі провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським щодо підтримки США. Дуда наголосив, що мир в Україні можливий лише за американської підтримки.

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що провів розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої запропонував Зеленському залишатися відданим курсу на спокійну та конструктивну співпрацю з президентом США Дональдом Трампом, передає УНН.

Деталі

"Кілька хвилин тому президент Зеленський подзвонив мені. У нас була відверта розмова після останніх зустрічей із генералом Келлогом та інших подій", - написав Дуда в Х.

Дуда заявив, що передав Зеленському, що Польща вважає, що немає іншого способу зупинити кровопролиття та досягти міцного миру в Україні, окрім як за підтримки США.

"Я передав йому, що ми послідовно вважаємо, що немає іншого способу зупинити кровопролиття та досягти тривалого миру в Україні, окрім як за підтримки Сполучених Штатів. З цієї причини я запропонував Президенту Зеленському залишатися відданим курсу на спокійну та конструктивну співпрацю з Дональдом Трампом. Я вірю, що добра воля та чесність складають основу стратегії переговорів США. Я не сумніваюся, що президент Трамп керується глибоким почуттям відповідальності за глобальну стабільність і мир", - написав Дуда.

Доповнення

18 лютого Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що має повний огляд ситуації, коли йдеться про поточні дії США. На йогу думку, Америка дуже сильно увійшла в гру щодо про припинення війни в Україні. Дуда назвав президента Дональда Трампа надзвичайно рішучою людиною та очікує, що буде принаймні припинення бойових дій.

20 лютого віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що президент США Дональд Трамп не просто хоче зупинити війну зараз, щоб через місяць вона поновилася, він хоче принести тривалий мир в Європу. Трамп хоче миру в інтересах росії, України, Європи, а найголовніше - в інтересах американського народу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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