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Зеленский о разговоре с Дудой: общая цель остается четкой - защитить Украину и Европу от агрессии рф

Киев  •  УНН

 • 6539 просмотра

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Президенты Украины и Польши провели разговор о текущей ситуации и будущих действиях. Зеленский заявил, что их общая цель остается четкой: защитить Украину и всю Европу от российской агрессии,

Президент Владимир Зеленский провел разговор с польским коллегой Анджеем Дудой во время которой они обсудили текущие события и будущие шаги. Зеленский заявил, что их общая цель остается четкой: защитить Украину и всю Европу от российской агрессии, передает УНН.

Провел разговор с Президентом Польши Анджеем Дудой. Мы глубоко ценим поддержку польского народа и никогда не забудем, как много Польша сделала для нашего общего будущего. Обсудили текущие события и будущие шаги. Наша общая цель остается четкой: защитить Украину и всю Европу от российской агрессии,

- написал Зеленский.

Зеленский также рассказал Дуде о текущем диалоге с американской стороной.

Важно, чтобы Соединенные Штаты стояли рядом с нами. Прочный и длительный мир может быть достигнут только благодаря единству,

- заявил Зеленский.

Дополнение

Президент Польши Анджей Дуда сообщал ранее, что провел разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого предложил Зеленскому оставаться преданным курсу на спокойное и конструктивное сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом.

18 февраля Президент Польши Анджей Дуда заявил, что имеет полный обзор ситуации, когда речь идёт о текущих действиях США. По его мнению, Америка очень сильно вошла в игру о прекращении войны в Украине. Дуда назвал президента Дональда Трампа чрезвычайно решительным человеком и ожидает, что будет по крайней мере прекращение боевых действий.

20 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп не просто хочет остановить войну сейчас, чтобы через месяц она возобновилась, он хочет принести длительный мир в Европу. Трамп хочет мира в интересах россии, Украины, Европы, а самое главное - в интересах американского народа.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
andzhei-dudaАнджей Дуда
donald-trampДональд Трамп
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
polshaПольша

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