Зеленський про розмову з Дудою: спільна мета залишається чіткою - захистити Україну і Європу від агресії рф
Київ • УНН
Президенти України та Польщі провели розмову про поточну ситуацію та майбутні дії. Зеленський заявив, що їх спільна мета залишається чіткою: захистити Україну й усю Європу від російської агресії,
Президент Володимир Зеленський провів розмову з польським колегою Анджеєм Дудою під час якої вони обговорили поточні події та майбутні кроки. Зеленський заявив, що їх спільна мета залишається чіткою: захистити Україну й усю Європу від російської агресії, передає УНН.
Провів розмову з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Ми глибоко цінуємо підтримку польського народу й ніколи не забудемо, як багато Польща зробила для нашого спільного майбутнього. Обговорили поточні події та майбутні кроки. Наша спільна мета залишається чіткою: захистити Україну й усю Європу від російської агресії,
Зеленський також розповів Дуді про поточний діалог з американською стороною.
Важливо, щоб Сполучені Штати стояли поруч із нами. Міцний і тривалий мир може бути досягнутий лише завдяки єдності,
Доповнення
Президент Польщі Анджей Дуда повідомляв раніше, що провів розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої запропонував Зеленському залишатися відданим курсу на спокійну та конструктивну співпрацю з президентом США Дональдом Трампом.
18 лютого Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що має повний огляд ситуації, коли йдеться про поточні дії США. На йогу думку, Америка дуже сильно увійшла в гру щодо про припинення війни в Україні. Дуда назвав президента Дональда Трампа надзвичайно рішучою людиною та очікує, що буде принаймні припинення бойових дій.
20 лютого віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що президент США Дональд Трамп не просто хоче зупинити війну зараз, щоб через місяць вона поновилася, він хоче принести тривалий мир в Європу. Трамп хоче миру в інтересах росії, України, Європи, а найголовніше - в інтересах американського народу.