Зеленський про розмову з Дудою: спільна мета залишається чіткою - захистити Україну і Європу від агресії рф

Президент Володимир Зеленський провів розмову з польським колегою Анджеєм Дудою під час якої вони обговорили поточні події та майбутні кроки. Зеленський заявив, що їх спільна мета залишається чіткою: захистити Україну й усю Європу від російської агресії, передає УНН.

Провів розмову з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Ми глибоко цінуємо підтримку польського народу й ніколи не забудемо, як багато Польща зробила для нашого спільного майбутнього. Обговорили поточні події та майбутні кроки. Наша спільна мета залишається чіткою: захистити Україну й усю Європу від російської агресії,

Зеленський також розповів Дуді про поточний діалог з американською стороною.

Важливо, щоб Сполучені Штати стояли поруч із нами. Міцний і тривалий мир може бути досягнутий лише завдяки єдності,