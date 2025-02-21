Зеленський і Павел обговорили нову чеську ініціативу щодо підтримки України
Київ • УНН
Президент України провів телефонну розмову з чеським колегою щодо подальших спільних планів та єдиної позиції Європи. Обговорено постачання артилерійських снарядів та нову пропозицію Чехії щодо підтримки.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Чехії Петром Павелом. Основні теми — подальші кроки, спільні плани та збереження сильних, аргументованих позицій, передає УНН.
Європа має звучати єдиним голосом задля досягнення справедливого миру, і ми його досягнемо. Крім того, обговорили продовження чеської ініціативи щодо постачання артилерійських снарядів і нову пропозицію Чеської Республіки щодо підтримки України
Зеленський про розмову з Дудою: спільна мета залишається чіткою - захистити Україну і Європу від агресії рф 21.02.25, 16:28 • 25038 переглядiв
Президент України додав, що навіть у ці складні часи чеський народ стоїть пліч-о-пліч з Україною.
Дуда переговорив із Зеленським: запропонував йому залишатися відданим курсу на співпрацю з Трампом21.02.25, 15:28 • 44600 переглядiв