Зеленський і Павел обговорили нову чеську ініціативу щодо підтримки України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Чехії Петром Павелом. Основні теми — подальші кроки, спільні плани та збереження сильних, аргументованих позицій, передає УНН.

Європа має звучати єдиним голосом задля досягнення справедливого миру, і ми його досягнемо. Крім того, обговорили продовження чеської ініціативи щодо постачання артилерійських снарядів і нову пропозицію Чеської Республіки щодо підтримки України - повідомив Зеленський у Telegram.

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Президент України додав, що навіть у ці складні часи чеський народ стоїть пліч-о-пліч з Україною.

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