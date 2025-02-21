В Балтийском море новое вероятное повреждение кабеля: в Швеции начали расследование

Швеция расследует возможный разрыв подводного кабеля у юго-западного побережья страны в Балтийском море, в районе, где за последние месяцы было повреждено несколько морских кабелей, сообщила шведская береговая охрана в пятницу, пишет УНН со ссылкой на Reuters и сообщение премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

Мы получили информацию о предполагаемом разрыве кабеля, и прокуратура решила начать предварительное расследование - сообщил представитель береговой охраны агентству Reuters.

Корабль береговой охраны был отправлен на место события у острова Готланд, добавил представитель ведомства.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сказал, что правительство проинформировано и что ущерб любой подводной инфраструктуре вызывает особую озабоченность в условиях текущей ситуации с безопасностью.

"Мне давно известна информация в СМИ о возможном новом разрыве кабеля в Балтийском море. Правительство информируют соответствующие органы, которые расследуют событие. Мы очень серьезно относимся ко всем сообщениям о возможных повреждениях инфраструктуры в Балтийском море. Как я уже говорил ранее, их следует рассматривать в свете серьезной ситуации с безопасностью, которая существует", - написал Кристерссон в X.

Не сразу стало понятно, о каком типе кабеля идет речь или когда произошло возможное повреждение. Береговая охрана отказалась от дальнейших комментариев, указывает Reuters.

Как пишет SVT, по данным береговой охраны Швеции, неясно, когда произошел вероятный разрыв кабеля, но об инциденте стало известно с вчерашнего четверга.

По данным СМИ, речь идет о кабеле C-Lion 1, который проходит между Финляндией и Германией.

"Предварительное расследование по факту диверсии было начато для того, чтобы полиция имела доступ к инструментам, необходимым для выяснения того, что произошло. Мы сотрудничаем с соответствующими органами", - сказал SVT News пресс-секретарь национального медиацентра полиции Матиас Рутегорд.

Компания Cinia, которой принадлежит кабель, проходящий между Германией и Финляндией, как указано, подтвердила Reuters незначительное повреждение кабеля. По данным компании, повреждения не повлияют на связь. По словам Cinia, это уже третий случай за короткое время, когда один и тот же кабель был поврежден. В ноябре и декабре кабель был полностью отключен.

Cinia, контрольным пакетом акций которой владеет Финляндия, имеет задачу усилить цифровую связь и кибербезопасность Финляндии.

Дополнение

Регион Балтийского моря находится в состоянии боевой готовности, и альянс НАТО усилил свое присутствие после серии сбоев в работе кабелей электропередачи, телекоммуникаций и газопроводов с момента вторжения россии в Украину в 2022 году. Большинство из них, как указывает издание, были вызваны тем, что гражданские суда тянули свои якоря.