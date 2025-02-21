У Балтійському морі нове ймовірне пошкодження кабелю: у Швеції розпочали розслідування

Швеція розслідує можливий розрив підводного кабелю біля південно-західного узбережжя країни у Балтійському морі, у районі, де за останні місяці було пошкоджено кілька морських кабелів, повідомила швецька берегова охорона у п'ятницю, пише УНН з посиланням на Reuters та повідомлення прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона.

Ми отримали інформацію про передбачуваний розрив кабелю, і прокуратура вирішила розпочати попереднє розслідування - повідомив представник берегової охорони агентству Reuters.

Корабель берегової охорони було відправлено на місце події біля острова Готланд, додав представник відомства.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон сказав, що уряд поінформований і що збитки будь-якій підводній інфраструктурі викликають особливе занепокоєння в умовах поточної ситуації з безпекою.

"Мені давно відома інформація в ЗМІ про можливий новий розрив кабелю в Балтійському морі. Уряд інформують відповідні органи, які розслідують подію. Ми дуже серйозно ставимося до всіх повідомлень про можливі пошкодження інфраструктури в Балтійському морі. Як я вже говорив раніше, їх слід розглядати в світлі серйозної ситуації з безпекою, яка існує", - написав Крістерссон у X.

Не відразу стало зрозуміло, про який тип кабелю йдеться або коли сталося можливе пошкодження. Берегова охорона відмовилася від подальших коментарів, вказує Reuters.

Як пише SVT, за даними берегової охорони Швеції, незрозуміло, коли стався ймовірний розрив кабелю, але про інцидент стало відомо з вчорашнього четверга.

За даними ЗМІ, ідеться про кабель C-Lion 1, який проходить між Фінляндією та Німеччиною.

"Попереднє розслідування за фактом диверсії було розпочато для того, щоб поліція мала доступ до інструментів, необхідних для з’ясування того, що сталося. Ми співпрацюємо з відповідними органами", - сказав SVT News прессекретар національного медіацентру поліції Матіас Рутегорд.

Компанія Cinia, якій належить кабель, що проходить між Німеччиною та Фінляндією, як вказано, підтвердила Reuters незначне пошкодження кабелю. За даними компанії, пошкодження не вплинуть на зв'язок. За словами Cinia, це вже третій випадок за короткий час, коли один і той же кабель був пошкоджений. У листопаді та грудні кабель був повністю відключений.

Cinia, мажоритарним власником якої є Фінляндія, має завдання посилити цифровий зв’язок і кібербезпеку Фінляндії.

Доповнення

Регіон Балтійського моря перебуває у стані бойової готовності, і альянс НАТО посилив свою присутність після серії збоїв у роботі кабелів електропередачі, телекомунікацій і газопроводів з моменту вторгнення росії до України у 2022 році. Більшість із них, як вказує видання, були викликані тим, що цивільні судна тягли свої якорі.