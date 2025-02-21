Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами 7 стран: что обсуждали
Киев • УНН
Президент Украины провел серию телефонных разговоров с лидерами ЮАР, Финляндии, Франции, Дании, Канады и Норвегии. Обсуждались вопросы безопасности, поставки оружия, санкции против агрессора и энергетическое сотрудничество.
"Провел телефонные разговоры с президентами Южно-Африканской Республики, Финляндии и Франции, премьер-министрами Дании, Канады и Норвегии и поблагодарил всех за поддержку". Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Поэтому в разговоре с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен обсуждалось продолжение поставок оружия и боеприпасов, а также инвестиции в развитие внутреннего производства ракет и дронов. Важным аспектом беседы стало признание Дании как одного из ключевых партнеров в обеспечении безопасности как Украины, так и Европы в целом.
С президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой Зеленский отметил необходимость достижения справедливого мира, совместно с международными партнерами, и выразил благодарность за поддержку суверенитета Украины.
Переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом сосредотачивались на дальнейших шагах по безопасности гарантий, поставки оборонных ресурсов и совместных инициативах между Украиной, США и Европой для достижения стабильного мира.
С Канадой, в лице премьер-министра Джастина Трюдо, обсуждались санкции против российских энергоресурсов и теневого флота, а также энергетическое сотрудничество. Зеленский подчеркнул важность председательства Канады в G7 в этом году и выразил надежду на дальнейшую лидерскую роль страны в поддержке Украины.
В разговоре с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, стороны обсудили совместную политику в сфере безопасности, а также возможности Норвегии способствовать энергетической безопасности Украины.
Завершающим акцентом стало обсуждение с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, где лидеры детально скоординировали стратегии и поделились мнениями относительно будущей архитектуры международной безопасности. Зеленский отметил, что только при условии надежных гарантий безопасности Украина сможет гарантировать мир, который станет препятствием для будущих агрессий со стороны террористической страны.
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