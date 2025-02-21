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Зеленський провів телефонні розмови з лідерами 7 країн: що обговорювали

Київ • УНН

 • 123928 перегляди

Президент України провів серію телефонних розмов з лідерами ПАР, Фінляндії, Франції, Данії, Канади та Норвегії. Обговорювалися питання безпеки, постачання зброї, санкції проти агресора та енергетична співпраця.

"Провів телефонні розмови з президентами Південно-Африканської Республіки, Фінляндії та Франції, прем’єр-міністрами Данії, Канади та Норвегії й подякував усім за підтримку". Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Відтак у розмові з Прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен було обговорено продовження постачання зброї та боєприпасів, а також інвестиції у розвиток внутрішнього виробництва ракет та дронів. Важливим аспектом бесіди стало визнання Данії як одного з ключових партнерів у забезпеченні безпеки як України, так і Європи в цілому.

З президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою Зеленський наголосив на необхідності досягнення справедливого миру, спільно з міжнародними партнерами, і висловив вдячність за підтримку суверенітету України.

Переговори з президентом Фінляндії Александром Стуббом зосереджувались на подальших кроках щодо безпекових гарантій, постачання оборонних ресурсів і спільних ініціативах між Україною, США та Європою для досягнення стабільного миру.

З Канадою, в особі прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, обговорювались санкції проти російських енергоресурсів і тіньового флоту, а також енергетична співпраця. Зеленський підкреслив важливість головування Канади в G7 цього року та висловив надію на подальшу лідерську роль країни в підтримці України.

У розмові з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, сторони обговорили спільну політику в сфері безпеки, а також можливості Норвегії сприяти енергетичній безпеці України.

Завершальним акцентом стало обговорення з президентом Франції Емманюелем Макроном, де лідери детально скоординували стратегії та поділилися думками щодо майбутньої архітектури міжнародної безпеки. Зеленський наголосив, що тільки за умови надійних гарантій безпеки Україна зможе гарантувати мир, який стане перешкодою для майбутніх агресій з боку терористичної-країни.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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