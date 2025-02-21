Зеленський провів засідання Ставки: кожні два вкладених долари в нашу далекобійність приносять значні збитки рф

"Провів засідання Ставки, де заслухав військові доповіді щодо ситуації на фронті, забезпечення армії." Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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За словами Глави держави, серед ключових тем обговорення були контракти на постачання зброї, а також підтримка України міжнародними партнерами. Він подякував союзникам, які розуміють важливість як міцної оборони, так і дипломатичних зусиль.

Я дякую кожному з наших партнерів, які розуміють, що потрібні сильні позиції: і на фронті, щоб захищати людей, і в дипломатії мають значення і сила, і правда

Окрему увагу приділили результатам ударів по ворожих цілях, які спрямовані не лише на знищення військової інфраструктури, а й на підрив економічного потенціалу агресора. Президент наголосив, що кожен вкладений у далекобійну зброю долар приносить більші збитки для країни-терориста.

На кожні два вкладених долари в нашу далекобійність ми отримуємо вже майже десять доларів російських збитків. Це потрібна динаміка: росія повинна відчувати ціну війни, щоб дійсно хотіти миру