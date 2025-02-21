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Зеленський провів засідання Ставки: кожні два вкладених долари в нашу далекобійність приносять значні збитки рф

Зеленський провів засідання Ставки: кожні два вкладених долари в нашу далекобійність приносять значні збитки рф

Київ • УНН

 • 75215 перегляди

На засіданні Ставки обговорили ситуацію на фронті та контракти на постачання зброї. Президент відзначив ефективність далекобійної зброї: на кожні $2 інвестицій припадає $10 збитків агресора.

"Провів засідання Ставки, де заслухав військові доповіді щодо ситуації на фронті, забезпечення армії." Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

За словами Глави держави, серед ключових тем обговорення були контракти на постачання зброї, а також підтримка України міжнародними партнерами. Він подякував союзникам, які розуміють важливість як міцної оборони, так і дипломатичних зусиль. 

Я дякую кожному з наших партнерів, які розуміють, що потрібні сильні позиції: і на фронті, щоб захищати людей, і в дипломатії мають значення і сила, і правда

- сказав Зеленський.

Окрему увагу приділили результатам ударів по ворожих цілях, які спрямовані не лише на знищення військової інфраструктури, а й на підрив економічного потенціалу агресора. Президент наголосив, що кожен вкладений у далекобійну зброю долар приносить більші збитки для країни-терориста. 

На кожні два вкладених долари в нашу далекобійність ми отримуємо вже майже десять доларів російських збитків. Це потрібна динаміка: росія повинна відчувати ціну війни, щоб дійсно хотіти миру

- підкреслив Зеленський.

Крім того, керівник Служби зовнішньої розвідки представив важливі речі.

Європейські справи та справжній мир: Зеленський провів телефонну розмову з прем'єркою Данії20.02.25, 19:37 • 42524 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітика
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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