Європейські справи та справжній мир: Зеленський провів телефонну розмову з прем'єркою Данії

Президент України Володимир Зеленський поговорив з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Йшлося про європейські справи та справжній мир, передає УНН.

Дуже хороша розмова з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Як і завжди, обговорюємо європейські справи разом, з усіма партнерами, саме так – поважний діалог, повне взаєморозуміння

Президент України подякував за постачання зброї та спільне виробництво. Метте поінформувала про свої розмови з іншими лідерами.

Цінуємо позицію щодо справжнього миру – миру, якого ми всі хочемо, миру, заради якого працюємо, миру, який маємо надійно гарантувати. Дякую за підтримку!