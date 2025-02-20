Европейские дела и настоящий мир: Зеленский провел телефонный разговор с премьером Дании
Киев • УНН
Президент Украины обсудил с Метте Фредериксен европейские дела и вопросы мира. Зеленский поблагодарил за поставки оружия и совместное производство.
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Речь шла о европейских делах и настоящем мире, передает УНН.
Очень хороший разговор с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Как и всегда, обсуждаем европейские дела вместе, со всеми партнерами, именно так - уважительный диалог, полное взаимопонимание
Президент Украины поблагодарил за поставки оружия и совместное производство. Метте проинформировала о своих разговорах с другими лидерами.
Ценим позицию относительно настоящего мира - мира, которого мы все хотим, мира, ради которого работаем, мира, который должны надежно гарантировать. Спасибо за поддержку!
Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры19.02.2025, 22:19 • 139618 просмотров