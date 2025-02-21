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Зеленский провел заседание Ставки: каждые два вложенных доллара в нашу дальнобойность приносят значительные убытки рф

Киев  •  УНН

 • 2070 просмотра

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На заседании Ставки обсудили ситуацию на фронте и контракты на поставку оружия. Президент отметил эффективность дальнобойного оружия: на каждые $2 инвестиций приходится $10 убытков агрессора.

"Провел заседание Ставки, где заслушал военные доклады о ситуации на фронте, обеспечении армии." Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам Главы государства, среди ключевых тем обсуждения были контракты на поставку оружия, а также поддержка Украины международными партнерами. Он поблагодарил союзников, которые понимают важность как прочной обороны, так и дипломатических усилий. 

Я благодарю каждого из наших партнеров, которые понимают, что нужны сильные позиции: и на фронте, чтобы защищать людей, и в дипломатии имеют значение и сила, и правда

- сказал Зеленский.

Отдельное внимание уделили результатам ударов по вражеским целям, которые направлены не только на уничтожение военной инфраструктуры, но и на подрыв экономического потенциала агрессора. Президент подчеркнул, что каждый вложенный в дальнобойное оружие доллар приносит большие убытки для страны-террориста. 

На каждые два вложенных доллара в нашу дальнобойность мы получаем уже почти десять долларов российских убытков. Это нужная динамика: россия должна чувствовать цену войны, чтобы действительно хотеть мира

- подчеркнул Зеленский.

Кроме того, руководитель Службы внешней разведки представил важные вещи.

Европейские дела и настоящий мир: Зеленский провел телефонный разговор с премьером Дании20.02.25, 19:37 • 21191 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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