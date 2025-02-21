Зеленский провел заседание Ставки: каждые два вложенных доллара в нашу дальнобойность приносят значительные убытки рф
Киев • УНН
На заседании Ставки обсудили ситуацию на фронте и контракты на поставку оружия. Президент отметил эффективность дальнобойного оружия: на каждые $2 инвестиций приходится $10 убытков агрессора.
"Провел заседание Ставки, где заслушал военные доклады о ситуации на фронте, обеспечении армии." Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
По словам Главы государства, среди ключевых тем обсуждения были контракты на поставку оружия, а также поддержка Украины международными партнерами. Он поблагодарил союзников, которые понимают важность как прочной обороны, так и дипломатических усилий.
Я благодарю каждого из наших партнеров, которые понимают, что нужны сильные позиции: и на фронте, чтобы защищать людей, и в дипломатии имеют значение и сила, и правда
Отдельное внимание уделили результатам ударов по вражеским целям, которые направлены не только на уничтожение военной инфраструктуры, но и на подрыв экономического потенциала агрессора. Президент подчеркнул, что каждый вложенный в дальнобойное оружие доллар приносит большие убытки для страны-террориста.
На каждые два вложенных доллара в нашу дальнобойность мы получаем уже почти десять долларов российских убытков. Это нужная динамика: россия должна чувствовать цену войны, чтобы действительно хотеть мира
Кроме того, руководитель Службы внешней разведки представил важные вещи.
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