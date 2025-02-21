Зеленский пообщался с премьер-министром Хорватии и поделился деталями разговора

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Киев  •  УНН

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Президент Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Стороны обсудили военную поддержку и совместные планы на будущее, подчеркнув важность гарантий безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 21 февраля, провел разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

Детали

Зеленский, в частности, назвал беседу с главой хорватского правительства "хорошей". Он поблагодарил Пленковича за поддержку Киева со стороны Хорватии и недавнее решение о новом пакете военной помощи.

Важно сохранять общее понимание текущих событий. Обсудили следующие шаги и совместные планы на ближайшее будущее. Позиция Европы сегодня определяет ее безопасность завтра. Нам всем нужен прочный и длительный мир. Ценим твердую позицию Хорватии, что прекращение огня невозможно без четких гарантий безопасности

- написал президент Украины.

Напомним,

Накануне после встречи со спецпредставителем главы Белого дома США по вопросам Украины и РФ президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Он отметил, что разговор был "длительным и очень предметным".

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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