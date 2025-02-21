Зеленський розповів Макрону про зустріч зі спецпредставником Трампа

Після зустрічі зі спецпредставником глави Білого дому США з питань України та рф президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном. Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує УНН.

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Зеленський зазначив, що розмова була "тривалою та дуже предметною".

"Поінформував про зустріч із генералом Келлогом і телефонні розмови з лідерами іноземних держав. Дії України, США та Європи мають бути послідовними. Адже спільна позиція – основа наближення справедливого миру", - написав Зеленський.

Він уточнив, що "сторони детально обговорили наші погляди на гарантії безпеки".

Справедливий і міцний мир – наша спільна мета. Працюємо заради цього разом. Так, як і мають працювати партнери. Майбутня архітектура безпеки має бути міцною. Такою, щоб росія більше ніколи не змогла ні на кого напасти. І це реально гарантувати - зазначив президент України.

Нагадаємо

Напередодні Президент України Володимир Зеленський провів серію телефонних розмов з лідерами ПАР, Фінляндії, Франції, Данії, Канади та Норвегії. Обговорювалися питання безпеки, постачання зброї, санкції проти агресора та енергетична співпраця.

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