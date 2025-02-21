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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122353 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182511 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146939 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138520 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117197 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107878 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102985 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Зеленський розповів Макрону про зустріч зі спецпредставником Трампа

Зеленський розповів Макрону про зустріч зі спецпредставником Трампа

Київ • УНН

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Президент України провів телефонну розмову з лідером Франції після зустрічі зі спецпредставником США. Сторони обговорили гарантії безпеки та шляхи досягнення справедливого миру.

Після зустрічі зі спецпредставником глави Білого дому США з питань України та рф президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном. Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує УНН.

Деталі

Зеленський зазначив, що розмова була "тривалою та дуже предметною".

"Поінформував про зустріч із генералом Келлогом і телефонні розмови з лідерами іноземних держав. Дії України, США та Європи мають бути послідовними. Адже спільна позиція – основа наближення справедливого миру", - написав Зеленський.

Він уточнив, що "сторони детально обговорили наші погляди на гарантії безпеки".

Справедливий і міцний мир – наша спільна мета. Працюємо заради цього разом. Так, як і мають працювати партнери. Майбутня архітектура безпеки має бути міцною. Такою, щоб росія більше ніколи не змогла ні на кого напасти. І це реально гарантувати

- зазначив президент України.

Нагадаємо

Напередодні Президент України Володимир Зеленський провів серію телефонних розмов з лідерами ПАР, Фінляндії, Франції, Данії, Канади та Норвегії. Обговорювалися питання безпеки, постачання зброї, санкції проти агресора та енергетична співпраця.

Макрон відповів Трампу щодо легітимності Зеленського21.02.25, 07:39 • 33769 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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