Зеленский рассказал Макрону о встрече со спецпредставителем Трампа
Киев • УНН
Президент Украины провел телефонный разговор с лидером Франции после встречи со спецпредставителем США. Стороны обсудили гарантии безопасности и пути достижения справедливого мира.
После встречи со спецпредставителем главы Белого дома США по вопросам Украины и рф президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует УНН.
Детали
Зеленский отметил, что разговор был "длительным и очень предметным".
"Проинформировал о встрече с генералом Келлогом и телефонных разговорах с лидерами иностранных государств. Действия Украины, США и Европы должны быть последовательными. Ведь общая позиция - основа приближения справедливого мира", - написал Зеленский.
Он уточнил, что "стороны детально обсудили наши взгляды на гарантии безопасности".
Справедливый и прочный мир - наша общая цель. Работаем ради этого вместе. Так, как и должны работать партнеры. Будущая архитектура безопасности должна быть прочной. Такой, чтобы россия больше никогда не смогла ни на кого напасть. И это реально гарантировать
Напомним
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский провел серию телефонных разговоров с лидерами ЮАР, Финляндии, Франции, Дании, Канады и Норвегии. Обсуждались вопросы безопасности, поставки оружия, санкции против агрессора и энергетическое сотрудничество.
Макрон ответил Трампу по поводу легитимности Зеленского21.02.25, 07:39 • 17131 просмотр