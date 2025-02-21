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Зеленский рассказал Макрону о встрече со спецпредставителем Трампа

Киев  •  УНН

 • 3448 просмотра

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Президент Украины провел телефонный разговор с лидером Франции после встречи со спецпредставителем США. Стороны обсудили гарантии безопасности и пути достижения справедливого мира.

После встречи со спецпредставителем главы Белого дома США по вопросам Украины и рф президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует УНН.

Детали

Зеленский отметил, что разговор был "длительным и очень предметным".

"Проинформировал о встрече с генералом Келлогом и телефонных разговорах с лидерами иностранных государств. Действия Украины, США и Европы должны быть последовательными. Ведь общая позиция - основа приближения справедливого мира", - написал Зеленский.

Он уточнил, что "стороны детально обсудили наши взгляды на гарантии безопасности".

Справедливый и прочный мир - наша общая цель. Работаем ради этого вместе. Так, как и должны работать партнеры. Будущая архитектура безопасности должна быть прочной. Такой, чтобы россия больше никогда не смогла ни на кого напасть. И это реально гарантировать

- отметил президент Украины.

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский провел серию телефонных разговоров с лидерами ЮАР, Финляндии, Франции, Дании, Канады и Норвегии. Обсуждались вопросы безопасности, поставки оружия, санкции против агрессора и энергетическое сотрудничество.

Макрон ответил Трампу по поводу легитимности Зеленского21.02.25, 07:39 • 17131 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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