Фон дер Ляйен и Зеленский будут сопредседательствовать на заседании в понедельник в Киеве - спикер

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Президент Украины Владимир Зеленский будут сопредседательствовать на совместном заседании Еврокомиссии и украинского правительства в понедельник, 24 февраля, в Киеве, сообщил на брифинге в пятницу спикер Еврокомиссии Стефан Керсмакер, пишет УНН.

Как известно, на следующей неделе президент (Урсула фон дер Ляйен) отправится в Киев. Она сделает это в понедельник вместе с коллегией (евро)комиссаров, чтобы выразить непоколебимую поддержку Европы борьбе Украины за независимость и свободу через три года полномасштабной войны россии. Президент встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, и они будут сопредседателями встречи коллегии и правительства - сказал Керсмакер.

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