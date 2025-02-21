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Фон дер Ляйен и Зеленский будут сопредседательствовать на заседании в понедельник в Киеве - спикер

Фон дер Ляйен и Зеленский будут сопредседательствовать на заседании в понедельник в Киеве - спикер

Киев  •  УНН

 • 5212 просмотра

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибудет в Киев 24 февраля для совместного заседания с украинским правительством. На встрече будут присутствовать еврокомиссары для выражения поддержки Украины через три года войны.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Президент Украины Владимир Зеленский будут сопредседательствовать на совместном заседании Еврокомиссии и украинского правительства в понедельник, 24 февраля, в Киеве, сообщил на брифинге в пятницу спикер Еврокомиссии Стефан Керсмакер, пишет УНН.

Как известно, на следующей неделе президент (Урсула фон дер Ляйен) отправится в Киев. Она сделает это в понедельник вместе с коллегией (евро)комиссаров, чтобы выразить непоколебимую поддержку Европы борьбе Украины за независимость и свободу через три года полномасштабной войны россии. Президент встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, и они будут сопредседателями встречи коллегии и правительства

- сказал Керсмакер.

Украинское правительство на следующей неделе вместе с коллегами из Еврокомиссии проведут важные консультации - Шмыгаль17.02.25, 18:01 • 36730 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляйен
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