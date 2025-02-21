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15 березня, 19:03 • 119451 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178803 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144573 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136503 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116127 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107284 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102731 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139583 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133681 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128002 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Фон дер Ляєн та Зеленський співголовуватимуть на засіданні у понеділок у Києві - речник

Фон дер Ляєн та Зеленський співголовуватимуть на засіданні у понеділок у Києві - речник

Київ • УНН

 • 24310 перегляди

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибуде до Києва 24 лютого для спільного засідання з українським урядом. На зустрічі будуть присутні єврокомісари для висловлення підтримки України через три роки війни.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Президент України Володимир Зеленський будуть співголовувати на спільному засіданні Єврокомісії та українського уряду в понеділок, 24 лютого, у Києві, повідомив на брифінгу у п'ятницю речник Єврокомісії Стефан Керсмакер, пише УНН.

Як відомо, наступного тижня президентка (Урсула фон дер Ляєн) вирушить до Києва. Вона зробить це в понеділок разом із колегією (євро)комісарів, щоб висловити непохитну підтримку Європи боротьбі України за незалежність і свободу через три роки повномасштабної війни росії. Президентка зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, і вони будуть співголовами зустрічі колегії та уряду

- сказав Керсмакер.

Український уряд наступного тижня разом із колегами з Єврокомісії проведуть важливі консультації - Шмигаль17.02.25, 18:01 • 37389 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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yevropeiska-komisiiaЄвропейська комісія
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляєн
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