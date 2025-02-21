Фон дер Ляєн та Зеленський співголовуватимуть на засіданні у понеділок у Києві - речник
Київ • УНН
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибуде до Києва 24 лютого для спільного засідання з українським урядом. На зустрічі будуть присутні єврокомісари для висловлення підтримки України через три роки війни.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Президент України Володимир Зеленський будуть співголовувати на спільному засіданні Єврокомісії та українського уряду в понеділок, 24 лютого, у Києві, повідомив на брифінгу у п'ятницю речник Єврокомісії Стефан Керсмакер, пише УНН.
Як відомо, наступного тижня президентка (Урсула фон дер Ляєн) вирушить до Києва. Вона зробить це в понеділок разом із колегією (євро)комісарів, щоб висловити непохитну підтримку Європи боротьбі України за незалежність і свободу через три роки повномасштабної війни росії. Президентка зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, і вони будуть співголовами зустрічі колегії та уряду
Український уряд наступного тижня разом із колегами з Єврокомісії проведуть важливі консультації - Шмигаль17.02.25, 18:01 • 37389 переглядiв