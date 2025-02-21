Фон дер Ляєн та Зеленський співголовуватимуть на засіданні у понеділок у Києві - речник

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Президент України Володимир Зеленський будуть співголовувати на спільному засіданні Єврокомісії та українського уряду в понеділок, 24 лютого, у Києві, повідомив на брифінгу у п'ятницю речник Єврокомісії Стефан Керсмакер, пише УНН.

Як відомо, наступного тижня президентка (Урсула фон дер Ляєн) вирушить до Києва. Вона зробить це в понеділок разом із колегією (євро)комісарів, щоб висловити непохитну підтримку Європи боротьбі України за незалежність і свободу через три роки повномасштабної війни росії. Президентка зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, і вони будуть співголовами зустрічі колегії та уряду - сказав Керсмакер.

Український уряд наступного тижня разом із колегами з Єврокомісії проведуть важливі консультації - Шмигаль