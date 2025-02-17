Український уряд наступного тижня разом із колегами з Єврокомісії проведуть важливі консультації - Шмигаль

Наступного тижня до України прибуде колегія європейських комісарів, яка має на меті провести з українським урядом спільні консультації, а також обговорити співпрацю у сфері безпеки й оборони, санкції проти рф, економічну співпрацю між Україною та ЄС. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Наступного тижня в Україну прибуде колегія європейських комісарів. Уряд разом із колегами з Єврокомісії проведе спільні консультації. Запланована низка двосторонніх зустрічей. Обговоримо співпрацю у сфері безпеки й оборони, посилення санкцій проти агресора, економічну співпрацю між Україною та Євросоюзом, інтеграцію в ЄС, - повідомив Шмигаль.

Доповнення

Речник Єврокомісії Стефан де Керсмакен заявляв, що колегія Європейської комісії відвідає Україну у зв'язку з третьою річницею початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Нагадаємо

Європейська комісія визначить подальшу підтримку України як "найголовніший пріоритет" у своїй робочій програмі 2025 року. Документ також підтверджує підтримку Комісією майбутнього членства України в ЄС.