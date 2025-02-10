ЄС визначає підтримку України серед головних пріоритетів у програмі 2025 року
Київ • УНН
Єврокомісія включить підтримку України як "найголовніший пріоритет" у робочу програму 2025 року. Документ підтверджує підтримку майбутнього членства України в ЄС та буде представлений 12 лютого.
Європейська комісія визначить подальшу підтримку України як "найголовніший пріоритет" у своїй робочій програмі 2025 року. Документ також підтверджує підтримку Комісією майбутнього членства України в ЄС, пише Euractiv, передає УНН.
Нашим головним пріоритетом буде залишатися з Україною стільки, скільки буде потрібно, і працювати задля її свободи перед обличчям агресивної війни росії
Крім того, "підвищення конкурентоспроможності Європи" залишається головним пріоритетом. Перший пакет документів має бути оприлюднений пізніше цього місяця. Президент комісії Урсула фон дер Ляєн представить програму на 2025 рік депутатам Європарламенту в 12 лютого.
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