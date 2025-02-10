ЄС визначає підтримку України серед головних пріоритетів у програмі 2025 року

Європейська комісія визначить подальшу підтримку України як "найголовніший пріоритет" у своїй робочій програмі 2025 року. Документ також підтверджує підтримку Комісією майбутнього членства України в ЄС, пише Euractiv, передає УНН.

Нашим головним пріоритетом буде залишатися з Україною стільки, скільки буде потрібно, і працювати задля її свободи перед обличчям агресивної війни росії - йдеться в тексті.

Крім того, "підвищення конкурентоспроможності Європи" залишається головним пріоритетом. Перший пакет документів має бути оприлюднений пізніше цього місяця. Президент комісії Урсула фон дер Ляєн представить програму на 2025 рік депутатам Європарламенту в 12 лютого.

Нагадаємо

Влітку 2024 року Єврокомісія погодила виділення першого регулярного платежу в розмірі близько 4,2 мільярда євро.

Єврокомісія планує скоротити адміністративні витрати для компаній на 25%, а для малого бізнесу - на 35%. План спрямований на стимулювання інновацій та підвищення конкурентоспроможності з Китаєм і США.

ЄС розглядає можливість розширення визначення оборонних інвестицій та зміни фіскальних правил для збільшення військових витрат.