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ЄС визначає підтримку України серед головних пріоритетів у програмі 2025 року

ЄС визначає підтримку України серед головних пріоритетів у програмі 2025 року

Київ • УНН

 • 28475 перегляди

Єврокомісія включить підтримку України як "найголовніший пріоритет" у робочу програму 2025 року. Документ підтверджує підтримку майбутнього членства України в ЄС та буде представлений 12 лютого.

Європейська комісія визначить подальшу підтримку України як "найголовніший пріоритет" у своїй робочій програмі 2025 року. Документ також підтверджує підтримку Комісією майбутнього членства України в ЄС, пише Euractiv, передає УНН.

Нашим головним пріоритетом буде залишатися з Україною стільки, скільки буде потрібно, і працювати задля її свободи перед обличчям агресивної війни росії

- йдеться в тексті.

Крім того, "підвищення конкурентоспроможності Європи" залишається головним пріоритетом. Перший пакет документів має бути оприлюднений пізніше цього місяця. Президент комісії Урсула фон дер Ляєн представить програму на 2025 рік депутатам Європарламенту в 12 лютого.

Нагадаємо

Влітку 2024 року Єврокомісія погодила виділення першого регулярного платежу в розмірі близько 4,2 мільярда євро.

Єврокомісія планує скоротити адміністративні витрати для компаній на 25%, а для малого бізнесу - на 35%. План спрямований на стимулювання інновацій та підвищення конкурентоспроможності з Китаєм і США.

ЄС розглядає можливість розширення визначення оборонних інвестицій та зміни фіскальних правил для збільшення військових витрат. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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