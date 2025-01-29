ЄС запускає програму спрощення, щоб не відставати від США та Китаю - фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про плани скоротити бюрократичну тяганину та стимулювати інновації під час другого терміну. Про це пише видання The Guardian, передає УНН.

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Як пише видання, виконавча влада ЄС оголосила про "безпрецедентні зусилля зі спрощення", спрямовані на скорочення правил і стимулювання інновацій у спробі повернути назад економічний спад Європи та краще конкурувати з Китаєм і США.

Плани, опубліковані в документі під назвою Competitiveness Compass, є відповіддю на різку доповідь колишнього прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі, який попереджав, що ЄС ризикує "повільним і болісним занепадом" без термінових дій - пише видання.

Зазначається, що у документі було підтверджено ціль ЄС щодо скорочення викидів парникових газів на 90% до 2040 року, однак, як заявила Урсула фон дер Ляєн, ЄС інколи встановлював "складні" та "частково суперечливі" вимоги до компаній.

За словами глави Єврокомісії, порядок денний спрощення відповідає цілям "зеленої угоди" ЄС, " тому, що ми повинні прискоритися. Чим складніше законодавство, тим повільніше досягнення кліматичних цілей".

Вона також наголосила, що європейський бізнес надіслав "дуже чіткий сигнал" про те, що він зіткнувся із великими складнощами, а адміністративні процедури надто "громіздкі".

Фон дер Ляєн пообіцяла "безпрецедентні зусилля зі спрощення", які, за її словами, зменшать адміністративні витрати для компаній на 25% і на 35% для малих і середніх підприємств - за умови, що пропозиції комісії будуть прийняті та дотримані.

Комісія наступного місяця оприлюднить "масштабне спрощення", що охоплює Директиву про корпоративну звітність про сталий розвиток, яка набула чинності в 2023 році, і Директиву про корпоративну перевірку сталого розвитку, яка вплине на компанії в поступовому графіку з 2027 по 2029 рік - додає видання.

Нагадаємо

Європа за рекордний час скоротила імпорт російського газу на 75%, нафти до 3%, а вугілля - до нуля. У лютому у ЄС планують представити план розвитку чистої енергетики у тому числі для зниження цін.

ЄС розкрив план переходу на чисту енергію після відмови від російських нафти і газу