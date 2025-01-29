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ЕС запускает программу упрощения, чтобы не отставать от США и Китая - фон дер Ляйен

ЕС запускает программу упрощения, чтобы не отставать от США и Китая - фон дер Ляйен

Киев  •  УНН

 • 5157 просмотра

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Еврокомиссия планирует сократить административные расходы для компаний на 25%, а для малого бизнеса - на 35%. План направлен на стимулирование инноваций и повышение конкурентоспособности с Китаем и США.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах сократить бюрократическую волокиту и стимулировать инновации во время второго срока. Об этом пишет издание The Guardian, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, исполнительная власть ЕС объявила о "беспрецедентных усилиях по упрощению", направленных на сокращение правил и стимулирование инноваций в попытке повернуть вспять экономический спад Европы и лучше конкурировать с Китаем и США.

Планы, опубликованные в документе под названием Competitiveness Compass, являются ответом на резкий доклад бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, который предупреждал, что ЕС рискует "медленным и болезненным упадком" без срочных действий

- пишет издание.

Отмечается, что в документе была подтверждена цель ЕС по сокращению выбросов парниковых газов на 90% к 2040 году, однако, как заявила Урсула фон дер Ляйен, ЕС иногда устанавливал "сложные" и "частично противоречивые" требования к компаниям.

По словам главы Еврокомиссии, повестка дня упрощения соответствует целям "зеленого соглашения" ЕС, "потому, что мы должны ускориться. Чем сложнее законодательство, тем медленнее достижение климатических целей".

Она также отметила, что европейский бизнес прислал "очень четкий сигнал" о том, что он столкнулся с большими сложностями, а административные процедуры слишком "громоздкие".

Фон дер Ляйен пообещала "беспрецедентные усилия по упрощению", которые, по ее словам, уменьшат административные расходы для компаний на 25% и на 35% для малых и средних предприятий - при условии, что предложения комиссии будут приняты и соблюдены.

Комиссия в следующем месяце обнародует "масштабное упрощение", охватывающее Директиву о корпоративной отчетности об устойчивом развитии, которая вступила в силу в 2023 году, и Директиву о корпоративной проверке устойчивого развития, которая повлияет на компании в постепенном графике с 2027 по 2029 год

- добавляет издание.

Напомним

Европа за рекордное время сократила импорт российского газа на 75%, нефти до 3%, а угля - до нуля. В феврале в ЕС планируют представить план развития чистой энергетики в том числе для снижения цен.

ЕС раскрыл план перехода на чистую энергию после отказа от российских нефти и газа21.01.25, 13:42 • 39137 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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