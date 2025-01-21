ЕС раскрыл план перехода на чистую энергию после отказа от российских нефти и газа

Европа за рекордное время сократила импорт российского газа на 75%, нефти до 3%, а угля - до нуля. В феврале в ЕС планируют представить план развития чистой энергетики в том числе для снижения цен. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН.

Детали

"Перед началом войны путина Европа получала 45% поставок газа и 50% импорта угля из россии. россия также была одним из наших крупнейших поставщиков нефти. Эта энергия выглядела дешевой, но она подвергала нас шантажу. Поэтому, когда танки путина вторглись в Украину, путин прекратил нам поставки газа, а мы взамен существенно уменьшили нашу зависимость от российского ископаемого топлива. За рекордное время наш импорт газа из россии упал примерно на 75%. А сейчас мы импортируем из россии только 3% нефти, а угля уже нет", - заявила фон дер Ляйен.

Однако она отметила, что свобода от ресурсов рф имела свою цену.

"Домохозяйства и предприятия увидели заоблачные расходы на электроэнергию, а счета для многих еще не снизились. Сейчас наша конкурентоспособность зависит от возвращения к низким и стабильным ценам на энергоносители. Чистая энергия - это промежуточный ответ. Поскольку это дешево, оно создает хорошие рабочие места здесь, в Европейском Союзе, и укрепляет нашу энергетическую независимость", - сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что уже сегодня Европа производит больше электроэнергии с помощью ветра и солнца, чем за счет всех видов ископаемого топлива вместе взятых.

"Но нам еще нужно сделать много работы, чтобы обеспечить эти преимущества компаниям и людям. Мы должны не только продолжать диверсифицировать наши поставки энергии и расширять чистые источники производства из возобновляемых источников, а в некоторых странах также из ядерных. Нам придется инвестировать в технологии чистой энергии нового поколения, такие как геотермальные и твердотельные батареи с термоядерным синтезом. Мы также должны мобилизовать больше частного капитала для модернизации наших электросетей и инфраструктуры хранения. Мы должны устранить барьеры, остающиеся на пути нашего энергетического союза, и мы должны лучше объединить наши чистые и низкоуглеродные энергетические системы", - заявила фон дер Ляйен.

Президент Европейской комиссии отметила, что все это будет частью плана, который представят в феврале.

"Все это будет частью нового плана, который мы представим в феврале. Пришло время завершить создание нашего Союза также и по энергии, чтобы чистая электроэнергия могла свободно распространяться на нашем континенте и снизить цены для всех европейцев. Дамы и господа, это наш план. И следующие несколько лет будут жизненно важны для того, чтобы остаться в гонке чистых и прорывных технологий. Европа имеет все необходимое для этого", - подчеркнула фон дер Ляйен.

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