ЕС раскрыл план перехода на чистую энергию после отказа от российских нефти и газа

ukenru
Эксклюзив
В Броварах принимают заявки на компенсацию стоимости резервных источников питания для ОСМД: зарезервировано 500 тыс. грн
11:36 • 60008 просмотра

В Броварах принимают заявки на компенсацию стоимости резервных источников питания для ОСМД: зарезервировано 500 тыс. грн

Эксклюзив
"Трамп хочет быть победителем": эксперт о внешней политике нового президента США
11:10 • 94222 просмотра

"Трамп хочет быть победителем": эксперт о внешней политике нового президента США

Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа
20 января, 18:49 • 124075 просмотра

Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа

Эксклюзив
Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора
20 января, 16:10 • 134693 просмотра

Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора

Эксклюзив
Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп
20 января, 15:45 • 132724 просмотра

Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп

Эксклюзив
АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства
20 января, 15:22 • 126675 просмотра

АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства

Эксклюзив
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
20 января, 14:52 • 161063 просмотра

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать
20 января, 12:24 • 164120 просмотра

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось
20 января, 09:31 • 112758 просмотра

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось

Эксклюзив
Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января
20 января, 07:13 • 117486 просмотра

Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Эрдоган пообещал премьеру Словакии помочь с поставками российского газа

Эрдоган пообещал премьеру Словакии помочь с поставками российского газа

21 января, 04:32 • 102109 просмотра
путин готов к переговорам с США, но при условии полной капитуляции Украины - ISW

путин готов к переговорам с США, но при условии полной капитуляции Украины - ISW

21 января, 04:57 • 109378 просмотра
россия вывела в Черное море ракетоноситель - ВМС

россия вывела в Черное море ракетоноситель - ВМС

21 января, 05:10 • 105748 просмотра
Госсекретарь США Рубио назвал россию агрессором и "хочет, чтобы война закончилась"

Госсекретарь США Рубио назвал россию агрессором и "хочет, чтобы война закончилась"

21 января, 06:34 • 107835 просмотра
Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

09:57 • 104339 просмотра
публикации
"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

12:22 • 54668 просмотра
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
Эксклюзив

20 января, 14:52 • 161063 просмотра
"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

20 января, 12:24 • 164120 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

20 января, 08:00 • 185405 просмотра
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
Эксклюзив

20 января, 06:40 • 190910 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

11:48 • 67840 просмотра
Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

09:57 • 104330 просмотра
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

20 января, 11:17 • 147556 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 159640 просмотра
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 145914 просмотра
Актуальное
ЕС раскрыл план перехода на чистую энергию после отказа от российских нефти и газа

ЕС раскрыл план перехода на чистую энергию после отказа от российских нефти и газа

Киев  •  УНН

 • 11599 просмотра

Read in English

Европа уменьшила импорт газа из РФ на 75%, нефти до 3%, а угля - до нуля. В феврале ЕС представит план развития чистой энергетики для снижения цен и усиления энергетической независимости.

Европа за рекордное время сократила импорт российского газа на 75%, нефти до 3%, а угля - до нуля. В феврале в ЕС планируют представить план развития чистой энергетики в том числе для снижения цен. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН.

Детали

"Перед началом войны путина Европа получала 45% поставок газа и 50% импорта угля из россии. россия также была одним из наших крупнейших поставщиков нефти. Эта энергия выглядела дешевой, но она подвергала нас шантажу. Поэтому, когда танки путина вторглись в Украину, путин прекратил нам поставки газа, а мы взамен существенно уменьшили нашу зависимость от российского ископаемого топлива. За рекордное время наш импорт газа из россии упал примерно на 75%. А сейчас мы импортируем из россии только 3% нефти, а угля уже нет", - заявила фон дер Ляйен.

Однако она отметила, что свобода от ресурсов рф имела свою цену.

"Домохозяйства и предприятия увидели заоблачные расходы на электроэнергию, а счета для многих еще не снизились. Сейчас наша конкурентоспособность зависит от возвращения к низким и стабильным ценам на энергоносители. Чистая энергия - это промежуточный ответ. Поскольку это дешево, оно создает хорошие рабочие места здесь, в Европейском Союзе, и укрепляет нашу энергетическую независимость", - сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что уже сегодня Европа производит больше электроэнергии с помощью ветра и солнца, чем за счет всех видов ископаемого топлива вместе взятых.

"Но нам еще нужно сделать много работы, чтобы обеспечить эти преимущества компаниям и людям. Мы должны не только продолжать диверсифицировать наши поставки энергии и расширять чистые источники производства из возобновляемых источников, а в некоторых странах также из ядерных. Нам придется инвестировать в технологии чистой энергии нового поколения, такие как геотермальные и твердотельные батареи с термоядерным синтезом. Мы также должны мобилизовать больше частного капитала для модернизации наших электросетей и инфраструктуры хранения. Мы должны устранить барьеры, остающиеся на пути нашего энергетического союза, и мы должны лучше объединить наши чистые и низкоуглеродные энергетические системы", - заявила фон дер Ляйен.

Президент Европейской комиссии отметила, что все это будет частью плана, который представят в феврале.

"Все это будет частью нового плана, который мы представим в феврале. Пришло время завершить создание нашего Союза также и по энергии, чтобы чистая электроэнергия могла свободно распространяться на нашем континенте и снизить цены для всех европейцев. Дамы и господа, это наш план. И следующие несколько лет будут жизненно важны для того, чтобы остаться в гонке чистых и прорывных технологий. Европа имеет все необходимое для этого", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Прекращение транзита нефти из рф нарушит соглашение об ассоциации с ЕС и договор к Энергетической хартии - Шмыгаль10.01.25, 13:19 • 26020 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новости Мира
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляйен
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы