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ЄС розкрив план переходу на чисту енергію після відмови від російських нафти і газу

ЄС розкрив план переходу на чисту енергію після відмови від російських нафти і газу

Київ • УНН

 • 39535 перегляди

Європа зменшила імпорт газу з рф на 75%, нафти до 3%, а вугілля - до нуля. У лютому ЄС представить план розвитку чистої енергетики для зниження цін та посилення енергетичної незалежності.

Європа за рекордний час скоротила імпорт російського газу на 75%, нафти до 3%, а вугілля - до нуля. У лютому у ЄС планують представити план розвитку чистої енергетики у тому числі для зниження цін. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає УНН.

Деталі

"Перед початком війни путіна Європа отримувала 45% поставок газу та 50% імпорту вугілля з росії. росія також була одним із наших найбільших постачальників нафти. Ця енергія виглядала дешевою, але вона наражала нас на шантаж. Тому, коли танки путіна вторглися в Україну, путін припинив нам постачання газу, а ми натомість суттєво зменшили нашу залежність від російського викопного палива. За рекордний час наш імпорт газу з росії впав приблизно на 75%. А зараз ми імпортуємо з росії лише 3% нафти, а вугілля вже не маємо", - заявила фон дер Ляєн.

Проте вона зазначила, що свобода від ресурсів рф мала свою ціну.

"Домогосподарства та підприємства побачили захмарні витрати на електроенергію, а рахунки для багатьох ще не знизилися. Зараз наша конкурентоспроможність залежить від повернення до низьких і стабільних цін на енергоносії. Чиста енергія – це проміжна відповідь. Оскільки це дешево, воно створює хороші робочі місця тут, у Європейському Союзі, і зміцнює нашу енергетичну незалежність", - сказала фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що вже сьогодні Європа виробляє більше електроенергії за допомогою вітру та сонця, ніж за рахунок усіх видів викопного палива разом узятих.

"Але нам ще потрібно зробити багато роботи, щоб забезпечити ці переваги компаніям і людям. Ми повинні не тільки продовжувати диверсифікувати наші постачання енергії та розширювати чисті джерела виробництва з відновлюваних джерел, а в деяких країнах також з ядерних. Нам доведеться інвестувати в технології чистої енергії нового покоління, такі як геотермальні та твердотільні батареї з термоядерним синтезом. Ми також повинні мобілізувати більше приватного капіталу для модернізації наших електромереж та інфраструктури зберігання. Ми повинні усунути бар’єри, що залишаються на шляху нашого енергетичного союзу, і ми повинні краще об’єднати наші чисті та низьковуглецеві енергетичні системи", - заявила фон дер Ляєн.

Президентка Європейської комісії зазначила, що все це буде частиною плану, який представлять в лютому.

"Усе це буде частиною нового плану, який ми представимо в лютому. Настав час завершити створення нашого Союзу також і щодо енергії, щоб чиста електроенергія могла вільно поширюватися на нашому континенті та знизити ціни для всіх європейців. Пані та панове, це наш план. І наступні кілька років будуть життєво важливі для того, щоб залишитися в гонці чистих і проривних технологій. Європа має все необхідне для цього", - наголосила фон дер Ляєн.

Припинення транзиту нафти з рф порушить угоду про асоціацію з ЄС і договір до Енергетичної хартії - Шмигаль10.01.25, 13:19 • 26199 переглядiв

Доповнення

Словаччина погрожує правом вето у ЄС через зупинку транзиту газу.

Експорт російського газу до Європи через Україну припинився в перший день Нового року, коли минув термін дії транзитного контракту.

Торік Словаччина безуспішно намагалася продовжити транзитну угоду та розглядала рішення, що включають купівлю газу та отримання права власності на нього до того, як він досягне України для транзиту.

Але Фіцо сказав, що Президент України Володимир Зеленський поклав край шансам на угоду на саміті ЄС у грудні, зазначає видання.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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