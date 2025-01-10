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Припинення транзиту нафти з рф порушить угоду про асоціацію з ЄС і договір до Енергетичної хартії - Шмигаль

Київ • УНН

 • 26199 перегляди

Припинення транзиту нафти з РФ через "Дружбу" порушить міжнародні угоди України з ЄС. Це може призвести до значних фінансових санкцій з боку Угорщини, Словаччини та Чехії.

Зупинка транзиту нафти через територію України нафтопроводом "Дружба" стане прямим порушенням Україною договору до Енергетичної Хартії та угоди про асоціацію з ЄС Україною.

Про це під час години запитань до уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Шмигаль, транзит нафти територією України здійснюється відповідно до положень договору до Енергетичної Хартії та угоди про асоціацію з ЄС щодо забезпечення свободи транзиту, а також відповідає умовам шостого пакету санкцій ЄС, яким передбачено для Угорщини і Словаччини виключення на заборону закупівлі нафти російського походження та її постачання на їхні власні нафтопереробні заводи трубопровідним транспортом.

Відповідно зупинка транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" буде прямим порушенням Україною договору до Енергетичної Хартії та угоди про асоціацію з ЄС Україною. Там не про штрафні санкції йдеться, а йдеться про порушення Угоди про асоціацію з ЄС. При цьому порушення Україною своїх міжнародних зобов'язань з безпеки транзиту може бути використано як достатнє підґрунтя для притягнення України до відповідальності за припинення надійного і безперебійного транзиту нафти, зокрема, з боку Угорщини, Словаччини та Чехії і ймовірне виставлення відповідних фінансових вимог. Це буде відповідний міжнародний арбітраж і сума буде… її немає на сьогодні. Тобто це будуть виставляти і обраховувати країни, які понесуть відповідні збитки, але це будуть, очевидно, якісь великі санкції, великі кошти

- сказав Шмигаль. 

Нагадаємо

У Парламенті зареєстрований проєкт закону №12380, який забороняє транзит російських нафти та газу територією України під час воєнного стану. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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