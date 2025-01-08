У Раді з'явився законопроєкт про заборону транзиту російської нафти
Київ • УНН
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №12380 про заборону транзиту російських енергоносіїв під час воєнного стану. Паралельно зареєстровано постанову щодо припинення транзиту російської нафти через Україну.
У Парламенті зареєстрований проєкт закону №12380, який забороняє транзит російських нафти та газу територією України під час воєнного стану. Про це УНН повідомляє із посиланням на картку документа.
Текст законопроєкту наразі відсутній. Документ ще не потрапив на розгляд профільного комітету.
Також варто зазначити, що у ВР зареєстрували проєкт постанови № 12381 "Про звернення до Кабінету Міністрів України стосовно вжиття невідкладних заходів щодо припинення в інтересах захисту національної безпеки України транзиту російської нафти через територію України".
Доповнення
Україна транспортує російську нафту нафтопроводом "Дружба" на територію Євросоюзу. Контракт діє до кінця 2029 року. Втім 1 січня Україна припинила транзит російського природного газу через свою територію в інтересах національної безпеки.
Втім Угорщина веде переговори з росією та Україною про збереження відкритих поставок газу через Україну, незважаючи на те, що імпорт російського газу тепер здійснюється трубопроводом "Турецький потік".
Також в Угорщині заявили, що рішення України не продовжувати з 2025 року транзитну угоду з державою-агресором нібито мало негативний вплив на ціни для споживачів
МЗС України у відповідь наголосило, що більшість країн ЄС вже адаптувалися до нових реалій, крім кількох держав, включаючи Угорщину.