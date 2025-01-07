МЗС України відповідає на заяви Угорщини щодо газового транзиту з рф
Київ • УНН
МЗС України спростовує заяви Угорщини про негативний вплив припинення транзиту російського газу на ціни. Більшість країн ЄС вже адаптувалися до нових реалій, крім кількох держав, включаючи Угорщину.
"Чергові маніпулятивні заяви керівництва Угорщини про те, що рішення України не продовжувати з 2025 року транзитну угоду з державою-агресором нібито мало негативний вплив на ціни для споживачів, є частиною політично вмотивованої інформаційної кампанії для внутрішнього споживання". Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.
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За даними Європейської Комісії, завчасно анонсоване рішення України не спричинило енергетичних ризиків для країн ЄС та не вплинуло на ціни на європейському ринку.
МЗС України підкреслило, що саме терористична країна є головним джерелом проблем на європейському енергетичному ринку. кремль протягом десятиліть використовував енергію як інструмент політичного тиску, що врешті-решт змусило Європу перейти до диверсифікації джерел енергії.
Більшість європейських країн адаптувалися до нових реалій, забезпечивши стабільність своїх енергетичних систем завдяки альтернативним поставкам зі США та Близького Сходу. Водночас, як зазначає українське МЗС, лише декілька країн, зокрема Угорщина, не змогли впоратися із цим завданням.
У заяві також пролунала критика спроб окремих країн ЄС зберегти залежність від рф, що підриває єдність Європейського Союзу. Україна нагадала, що енергетична незалежність є ключем до забезпечення стабільності та безпеки в регіоні, і закликала Угорщину приєднатися до спільних зусиль, спрямованих на зміцнення європейської єдності.
Завершуючи заяву, українська сторона наголосила: якщо Угорщина обирає шлях підтримки залежності від рф, це суперечить інтересам ЄС і НАТО. Україна, зі свого боку, готова стати гідним членом цих організацій, якщо хтось вирішить змінити пріоритети.
Угорщина запропонувала "хитрий план" щодо збереження транзиту газу через Україну21.12.24, 20:21 • 53025 переглядiв