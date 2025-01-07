"Очередные манипулятивные заявления руководства Венгрии о том, что решение Украины не продлевать с 2025 года транзитное соглашение с государством-агрессором якобы имело негативное влияние на цены для потребителей, является частью политически мотивированной информационной кампании для внутреннего потребления". Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

По данным Европейской Комиссии, заблаговременно анонсированное решение Украины не повлекло энергетических рисков для стран ЕС и не повлияло на цены на европейском рынке.

МИД Украины подчеркнул, что именно террористическая страна является главным источником проблем на европейском энергетическом рынке. кремль в течение десятилетий использовал энергию как инструмент политического давления, что в конце концов заставило Европу перейти к диверсификации источников энергии.

Большинство европейских стран адаптировались к новым реалиям, обеспечив стабильность своих энергетических систем благодаря альтернативным поставкам из США и Ближнего Востока. В то же время, как отмечает украинский МИД, лишь несколько стран, в частности Венгрия, не смогли справиться с этой задачей.

В заявлении также прозвучала критика попыток отдельных стран ЕС сохранить зависимость от рф, что подрывает единство Европейского Союза. Украина напомнила, что энергетическая независимость является ключом к обеспечению стабильности и безопасности в регионе, и призвала Венгрию присоединиться к совместным усилиям, направленным на укрепление европейского единства.

Завершая заявление, украинская сторона подчеркнула: если Венгрия выбирает путь поддержки зависимости от рф, это противоречит интересам ЕС и НАТО. Украина, со своей стороны, готова стать достойным членом этих организаций, если кто-то решит изменить приоритеты.

Венгрия предложила "хитрый план" по сохранению транзита газа через Украину