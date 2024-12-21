Венгрия предложила "хитрый план" по сохранению транзита газа через Украину

Венгрия ведет переговоры с россией и Украиной о сохранении открытых поставок газа через Украину, несмотря на то, что импорт российского газа теперь осуществляется по трубопроводу "Турецкий поток". Об этом заявил в субботу премьер-министр Виктор Орбан, добавив, что не хочет отказываться от этого маршрута, передает УНН со ссылкой на Reuters.

СМИ отмечает, что трубопровод через Украину является одним из последних основных маршрутов поставок российского газа в Европу, но он должен быть закрыт в конце этого года, поскольку Киев не хочет продлевать пятилетнее транзитное соглашение, по которому газ поставляется в Словакию, Чехию и Австрию.

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"Сейчас мы пробуем трюк... что если газ к моменту поступления на территорию Украины уже не будет российским, а будет уже принадлежать покупателям", — сказал Орбан на брифинге. "Так что газ, который поступает на Украину, больше не будет российским, а будет венгерским".

Орбан сказал, что переговоры продолжаются, и неясно, примут ли это российский партнер и Украина, но Венгрия не откажется от украинского транзитного маршрута для газа.

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Добавим

В этом году Венгрия импортировала около 7,5 млрд кубометров российского газа по трубопроводу "Турецкий поток" и дополнительные объемы через Румынию. Также у нее есть внутренняя добыча около 1-1,5 млрд кубометров газа, сказал Орбан.

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