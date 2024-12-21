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Венгрия предложила "хитрый план" по сохранению транзита газа через Украину

Венгрия предложила "хитрый план" по сохранению транзита газа через Украину

Киев  •  УНН

 • 8085 просмотра

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Орбан предложил схему, при которой газ будет поступать в Украину уже как венгерский, а не российский. Венгрия ведет переговоры с обеими сторонами для сохранения транзитного маршрута после 2024 года.

Венгрия ведет переговоры с россией и Украиной о сохранении открытых поставок газа через Украину, несмотря на то, что импорт российского газа теперь осуществляется по трубопроводу "Турецкий поток". Об этом заявил в субботу премьер-министр Виктор Орбан, добавив, что не хочет отказываться от этого маршрута, передает УНН со ссылкой на Reuters.

СМИ отмечает, что трубопровод через Украину является одним из последних основных маршрутов поставок российского газа в Европу, но он должен быть закрыт в конце этого года, поскольку Киев не хочет продлевать пятилетнее транзитное соглашение, по которому газ поставляется в Словакию, Чехию и Австрию.

Фицо едет к путину из-за ситуации с транзитом газа - Вучич21 дек. 2024, 08:31 • 17735 просмотров

"Сейчас мы пробуем трюк... что если газ к моменту поступления на территорию Украины уже не будет российским, а будет уже принадлежать покупателям", — сказал Орбан на брифинге. "Так что газ, который поступает на Украину, больше не будет российским, а будет венгерским".

Орбан сказал, что переговоры продолжаются, и неясно, примут ли это российский партнер и Украина, но Венгрия не откажется от украинского транзитного маршрута для газа.

Bloomberg раскрыл три возможных сценария с газовым транзитом через Украину после 1 января20 дек. 2024, 07:56 • 14564 просмотра

Добавим

В этом году Венгрия импортировала около 7,5 млрд кубометров российского газа по трубопроводу "Турецкий поток" и дополнительные объемы через Румынию. Также у нее есть внутренняя добыча около 1-1,5 млрд кубометров газа, сказал Орбан.

Украина не будет заниматься продолжением транзита российского газа - Зеленский19 дек. 2024, 14:46 • 16560 просмотров

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил в пятницу о газовом кризисе, поскольку Украина продолжает отказываться от продления транзита природного газа через свою территорию из-за войны.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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