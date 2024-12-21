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Фицо едет к путину из-за ситуации с транзитом газа - Вучич

Фицо едет к путину из-за ситуации с транзитом газа - Вучич

Киев  •  УНН

 • 761 просмотра

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Президент Сербии сообщил о запланированной поездке премьера Словакии в Москву из-за газового вопроса. Словакия ищет решение после заявления Украины о прекращении транзита российского газа с 1 января 2025 года.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо в понедельник поедет к российскому диктатору Владимиру Путину из-за отказа Украины от транзита российского газа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Pink.rs.

Детали

«...произошли плохие вещи - подпись украинского премьер-министра, который сказал, что с 7 утра 1 января газ через Украину перестанет поступать. Это коснулось Словакии и Австрии. В самой тяжелой ситуации находится Словакия. Как я неофициально узнал, в понедельник Фицо поедет к Путину...», - рассказал Вучич.

Bloomberg раскрыл три возможных сценария с газовым транзитом через Украину после 1 января20 дек. 2024, 07:56 • 14434 просмотра

Контекст

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел разговор с премьером Словакии Робертом Фицо. Речь шла о бесперебойном обеспечении природным газом в зимний период, а также о том, что Украина готова к транзиту любого газа, кроме российского.

Шмыгаль отметил, что соглашение Украины с Россией о транзите газа завершает действие 1 января 2025 года и не будет продлено.

Президент Зеленский также заявлял, что Украина не будет продолжать заниматься транзитом российского газа.

Зеленский сообщал, что говорил на эту тему с Робертом Фицо.

Reuters сообщало, что Фицо должен был встретиться с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в четверг, чтобы обсудить свои надежды на продолжение поставок газа через Украину.

Словакия имеет долгосрочный контракт с «Газпромом», и она стремится продолжать получать российский газ через Украину, заявляя, что покупка газа в другом месте обойдется стране на 220 миллионов евро (231 миллион долларов) дороже при транзите, а также может повысить цену на газ в Европе.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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robert-fitsoРоберт Фицо
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