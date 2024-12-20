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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Bloomberg раскрыл три возможных сценария с газовым транзитом через Украину после 1 января

Bloomberg раскрыл три возможных сценария с газовым транзитом через Украину после 1 января

Киев  •  УНН

 • 332 просмотра

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Европейский рынок газа готовится к возможному прекращению транзита через Украину с 1 января. Эксперты рассматривают три варианта развития событий: полная остановка поставок, отложенная сделка или соглашение до конца года.

Европейский рынок газа готовится к возможному прекращению транзита через Украину с 1 января. Эксперты рассматривают три варианта развития событий: полная остановка поставок, отложенная сделка или соглашение до конца года, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Осталось меньше двух недель до истечения срока действия транзитного соглашения между россией и Украиной, и европейский рынок природного газа готовится к бурной торговле после новогодних каникул. Вместо того чтобы праздновать 31 декабря, трейдеры обновят свои экраны, чтобы проверить заголовки и данные сети в поисках подсказок о решении в последнюю минуту - если таковое будет", - пишет издание.

Крупные банки и Европейская комиссия, как указано, готовятся к тому, что потоки по трубопроводам через Украину прекратятся 1 января, что заставит континент обратиться к другим источникам для их замены и, вероятно, приведет к росту цен. россия поставляет около 15% импорта газа в Европу, и хотя только треть этого объема проходит через Украину, трейдеры остаются в состоянии повышенной готовности.

На этой неделе москва и Киев заявили, что текущая сделка не будет продлена, поскольку Украина не хочет, чтобы российский газ проходил по ее трубопроводам. Но несколько стран Центральной Европы, которые все еще зависят от этого топлива, отчаянно пытаются найти обходной путь. Обсуждения в последнюю минуту вызвали волатильность на газовых рынках, и в четверг цены неоднократно колебались, поскольку трейдеры пытались угадать последствия заявлений европейских лидеров, пишет издание.

"Все вовлеченные стороны все еще пытаются найти способ доставить этот газ, и эти ребята будут работать до полуночи 31-го числа, - сказал Франциско Бланч, стратег по сырьевым товарам в Bank of America Corp. - Это все еще очень близко, и никто не знает, что произойдет".

Первый сценарий: без сделки

Еврокомиссия готовится к остановке поставок, что также является базовым сценарием для банков, включая Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. и HSBC Holdings Plc. Потерянные объемы особенно навредят таким странам, как Словакия, которая в последние недели настаивала на соглашении, предупреждая о возможном финансовом ущербе.

Украина не будет заниматься продолжением транзита российского газа - Зеленский19 дек. 2024, 14:46 • 15900 просмотров

Некоторые потоки также идут в Австрию, Чешскую Республику и Италию, и поиск новых поставок, безусловно, может привести к росту региональных цен в краткосрочной перспективе.

"Хотя этот объем не очень важен для Европы в целом, он, безусловно, важен для нескольких отдельных государств-членов ЕС", - сказала Катя Яфимава, старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований, в своем отчете.

"Рост цен будет значительным только в течение нескольких дней в новом году, прежде чем рынок привыкнет к новой норме, и цены снова стабилизируются", - сказала Флоренс Шмит, европейский энергетический стратег Rabobank.

Второй сценарий: отложенная сделка

Есть надежды, что решение может быть найдено, хоть и не к 1 января и, возможно, с сокращением поставок, отмечает издание.

Переговоры, как указано, сложны. Украина настаивает, что не хочет транспортировать российский газ по своим трубопроводам, и Президент Владимир Зеленский заявил на этой неделе, что он также не поддержит альтернативные решения, которые как и раньше будут финансировать войну россии. Это, как указано, может затянуть переговоры по свопам с участием третьей стороны, такой как Азербайджан.

Если есть страна, "готовая поставлять нам газ, но не возвращать деньги россии до окончания войны, то это возможная возможность, мы можем подумать об этом", сказал Зеленский.

"Переговоры, очевидно, очень сложные, там много политики и много разных интересов, которые нужно преодолеть, — поэтому очень трудно предсказать, что произойдет 1 января", - сказал Марко Заальфранк, глава отдела торговли континентальной Европы в швейцарской коммунальной компании Axpo Solutions AG.

Некоторые газовые трейдеры также предполагали, что сделка станет более вероятной после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января. На протяжении всей своей кампании Трамп заявлял, что отдаст приоритет началу мирных переговоров между Украиной и россией. Но США являются одним из ведущих поставщиков газа в Европу и имеют свои собственные амбиции в регионе.

Третий сценарий: сделка до 31 декабря

Поспешное соглашение, скорее всего, станет неожиданностью для большинства участников рынка, которые наблюдали, как переговоры затягиваются на месяцы, и спровоцирует по крайней мере временную "распродажу". Спекулянты недавно увеличили свои ставки на повышение до рекорда, прежде чем снизить их, создав потенциал для резких ценовых движений.

Тем не менее, это базовый сценарий, ожидаемый стратегом по энергетическим исследованиям Citigroup Inc. Мэгги Сюэтин Линь. И она, и Saalfrank с Axpo говорят, что любое падение цен в случае заключения сделки, скорее всего, будет кратковременным, поскольку мировые газовые рынки остаются напряженными, а Европе по-прежнему приходится конкурировать за грузы СПГ с другими мировыми покупателями.

В конце концов, "единственное, что можно сказать наверняка, это то, что Европе нужно больше газа", сказал Бланч из Bank of America.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика