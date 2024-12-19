Украина не будет заниматься продолжением транзита российского газа - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил об отказе Украины продолжать транзит российского газа через территорию страны. Украина готова рассматривать транзит газа из других стран, но не из рф.
Украина не будет продолжать заниматься транзитом российского газа. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе, передает УНН.
"Мы не будем заниматься продолжением транзита российского газа. Мы не будем давать возможности зарабатывать дополнительные миллиарды на нашей крови. И любая страна мира, которая может получить что-то дешевое от россии в конце-концов будет зависимой от рф - это их политика. Поэтому российского газа транзитировать мы не будем", - сказал Зеленский.
Зеленский заявил, что говорил на эту тему с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Сегодня мы с коллегами говорили, сегодня говорила Словакия, премьер-министр. Я ему четко объяснил, если это будет газ не России, другой страны, если Европейская страна готова получать газ и не платить эти деньги в россию до окончания войны, то можно думать. Но мы не дадим возможности дополнительных заработков рф на этой войне
Дополнение
Минэнерго заявляло, что с 1 января транзит российского газа через Украину прекратится.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проводил разговор с премьером Словакии Робертом Фицо. Речь шла о бесперебойном обеспечении природным газом в зимний период, а также о том, что Украина готова к транзиту любого газа, кроме российского.