Украина не будет заниматься продолжением транзита российского газа - Зеленский

Украина не будет продолжать заниматься транзитом российского газа. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе, передает УНН.

"Мы не будем заниматься продолжением транзита российского газа. Мы не будем давать возможности зарабатывать дополнительные миллиарды на нашей крови. И любая страна мира, которая может получить что-то дешевое от россии в конце-концов будет зависимой от рф - это их политика. Поэтому российского газа транзитировать мы не будем", - сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что говорил на эту тему с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Сегодня мы с коллегами говорили, сегодня говорила Словакия, премьер-министр. Я ему четко объяснил, если это будет газ не России, другой страны, если Европейская страна готова получать газ и не платить эти деньги в россию до окончания войны, то можно думать. Но мы не дадим возможности дополнительных заработков рф на этой войне