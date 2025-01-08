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В Раде появился законопроект о запрете транзита российской нефти

В Раде появился законопроект о запрете транзита российской нефти

Киев  •  УНН

 • 5319 просмотра

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №12380 о запрете транзита российских энергоносителей во время военного положения. Параллельно зарегистрировано постановление о прекращении транзита российской нефти через Украину.

В Парламенте зарегистрирован проект закона №12380, который запрещает транзит российских нефти и газа по территории Украины во время военного положения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку документа

Текст законопроекта пока отсутствует. Документ еще не попал на рассмотрение профильного комитета.

Также стоит отметить, что в ВР зарегистрировали проект постановления № 12381 «Об обращении к Кабинету Министров Украины относительно принятия неотложных мер по прекращению в интересах защиты национальной безопасности Украины транзита российской нефти через территорию Украины». 

Дополнение

Украина транспортирует российскую нефть по нефтепроводу «Дружба» на территорию Евросоюза. Контракт действует до конца 2029 года. Впрочем 1 января Украина прекратила транзит российского природного газа через свою территорию в интересах национальной безопасности. 

Впрочем Венгрия ведет переговоры с Россией и Украиной о сохранении открытых поставок газа через Украину, несмотря на то, что импорт российского газа теперь осуществляется по трубопроводу «Турецкий поток».

Также в Венгрии заявили, что  решение Украины не продлевать с 2025 года транзитное соглашение с государством-агрессором якобы имело негативное влияние на цены для потребителей

МИД Украины в ответ подчеркнул, что большинство стран ЕС уже адаптировались к новым реалиям, кроме нескольких государств, включая Венгрию.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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