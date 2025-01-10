Прекращение транзита нефти из рф нарушит соглашение об ассоциации с ЕС и договор к Энергетической хартии - Шмыгаль
Киев • УНН
Прекращение транзита нефти из РФ через «Дружбу» нарушит международные соглашения Украины с ЕС. Это может привести к значительным финансовым санкциям со стороны Венгрии, Словакии и Чехии.
Остановка транзита нефти через территорию Украины по нефтепроводу «Дружба» станет прямым нарушением Украиной договора к Энергетической Хартии и соглашения об ассоциации с ЕС Украиной.
Об этом во время часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Детали
Как отметил Шмыгаль, транзит нефти по территории Украины осуществляется в соответствии с положениями договора к Энергетической Хартии и соглашения об ассоциации с ЕС по обеспечению свободы транзита, а также соответствует условиям шестого пакета санкций ЕС, которым предусмотрено для Венгрии и Словакии исключение на запрет закупки нефти российского происхождения и ее поставки на их собственные нефтеперерабатывающие заводы трубопроводным транспортом.
Соответственно остановка транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» будет прямым нарушением Украиной договора к Энергетической Хартии и соглашения об ассоциации с ЕС Украиной. Там не о штрафных санкциях речь идет, а речь идет о нарушении Соглашения об ассоциации с ЕС. При этом нарушение Украиной своих международных обязательств по безопасности транзита может быть использовано как достаточное основание для привлечения Украины к ответственности за прекращение надежного и бесперебойного транзита нефти, в частности, со стороны Венгрии, Словакии и Чехии и вероятное выставление соответствующих финансовых требований. Это будет соответствующий международный арбитраж и сумма будет... ее нет на сегодня. То есть это будут выставлять и обсчитывать страны, которые понесут соответствующие убытки, но это будут, очевидно, какие-то большие санкции, большие средства
Напомним,
В Парламенте зарегистрирован проект закона №12380, который запрещает транзит российских нефти и газа по территории Украины во время военного положения.