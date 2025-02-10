ЕС определяет поддержку Украины среди главных приоритетов в программе 2025 года

ukenru
Эксклюзив
Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями
13:58 • 26264 просмотра

Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах
12:54 • 58062 просмотра

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого
12:39 • 72656 просмотра

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого

Эксклюзив
Ситуация на рынке труда Украины: уровень безработицы и востребованные профессии в 2025 году
10:22 • 100640 просмотра

Ситуация на рынке труда Украины: уровень безработицы и востребованные профессии в 2025 году

Эксклюзив
Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля
10 февраля, 07:59 • 105345 просмотра

Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
9 февраля, 05:21 • 137064 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 155643 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина
8 февраля, 15:57 • 170065 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
8 февраля, 14:59 • 165518 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 130548 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Marvel показала новый трейлер "Громовержцев" со звездным актерским составом

Marvel показала новый трейлер "Громовержцев" со звездным актерским составом

10 февраля, 07:46 • 114350 просмотра
Потап дал большое интервью российскому журналисту и объяснил свои выезды за границу

Потап дал большое интервью российскому журналисту и объяснил свои выезды за границу

10:42 • 105420 просмотра
Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

11:42 • 103773 просмотра
Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

11:56 • 100996 просмотра
Том Круз шокировал видом на Суперкубке LIX: «растянутое» лицо стало темой обсуждений

Том Круз шокировал видом на Суперкубке LIX: «растянутое» лицо стало темой обсуждений

12:53 • 48562 просмотра
публикации
Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

11:56 • 100996 просмотра
Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

11:42 • 103773 просмотра
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

7 февраля, 14:36 • 181262 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

7 февраля, 12:55 • 184546 просмотра
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

7 февраля, 11:29 • 194136 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст удалил свой аккаунт в X после "антисемитского взрыва"

Канье Уэст удалил свой аккаунт в X после "антисемитского взрыва"

13:09 • 42640 просмотра
Том Круз шокировал видом на Суперкубке LIX: «растянутое» лицо стало темой обсуждений

Том Круз шокировал видом на Суперкубке LIX: «растянутое» лицо стало темой обсуждений

12:53 • 48562 просмотра
Потап дал большое интервью российскому журналисту и объяснил свои выезды за границу

Потап дал большое интервью российскому журналисту и объяснил свои выезды за границу

10:42 • 105420 просмотра
Marvel показала новый трейлер "Громовержцев" со звездным актерским составом

Marvel показала новый трейлер "Громовержцев" со звездным актерским составом

10 февраля, 07:46 • 114350 просмотра
Как режиссерам удалось снять первый официальный фильм о Led Zeppelin

Как режиссерам удалось снять первый официальный фильм о Led Zeppelin

9 февраля, 13:01 • 110425 просмотра
Актуальное
ЕС определяет поддержку Украины среди главных приоритетов в программе 2025 года

ЕС определяет поддержку Украины среди главных приоритетов в программе 2025 года

Киев  •  УНН

 • 5545 просмотра

Read in English

Еврокомиссия включит поддержку Украины как «самый главный приоритет» в рабочую программу 2025 года. Документ подтверждает поддержку будущего членства Украины в ЕС и будет представлен 12 февраля.

Европейская комиссия определит дальнейшую поддержку Украины как «самый главный приоритет» в своей рабочей программе 2025 года. Документ также подтверждает поддержку Комиссией будущего членства Украины в ЕС, пишет Euractiv, передает УНН.

Нашим главным приоритетом будет оставаться с Украиной столько, сколько потребуется, и работать ради ее свободы перед лицом агрессивной войны России

- говорится в тексте.

Кроме того, «повышение конкурентоспособности Европы» остается главным приоритетом. Первый пакет документов должен быть обнародован позже в этом месяце. Президент комиссии Урсула фон дер Ляйен представит программу на 2025 год депутатам Европарламента в 12 февраля.

Напомним,

Летом 2024 года Еврокомиссия согласовала выделение первого регулярного платежа в размере около 4,2 миллиарда евро.

Еврокомиссия планирует сократить административные расходы для компаний на 25%, а для малого бизнеса - на 35%. План направлен на стимулирование инноваций и повышение конкурентоспособности с Китаем и США.

ЕС рассматривает возможность расширения определения оборонных инвестиций и изменения фискальных правил для увеличения военных расходов. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляйен
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы