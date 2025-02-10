ЕС определяет поддержку Украины среди главных приоритетов в программе 2025 года
Киев • УНН
Еврокомиссия включит поддержку Украины как «самый главный приоритет» в рабочую программу 2025 года. Документ подтверждает поддержку будущего членства Украины в ЕС и будет представлен 12 февраля.
Европейская комиссия определит дальнейшую поддержку Украины как «самый главный приоритет» в своей рабочей программе 2025 года. Документ также подтверждает поддержку Комиссией будущего членства Украины в ЕС, пишет Euractiv, передает УНН.
Нашим главным приоритетом будет оставаться с Украиной столько, сколько потребуется, и работать ради ее свободы перед лицом агрессивной войны России
Кроме того, «повышение конкурентоспособности Европы» остается главным приоритетом. Первый пакет документов должен быть обнародован позже в этом месяце. Президент комиссии Урсула фон дер Ляйен представит программу на 2025 год депутатам Европарламента в 12 февраля.
Напомним,
Летом 2024 года Еврокомиссия согласовала выделение первого регулярного платежа в размере около 4,2 миллиарда евро.
Еврокомиссия планирует сократить административные расходы для компаний на 25%, а для малого бизнеса - на 35%. План направлен на стимулирование инноваций и повышение конкурентоспособности с Китаем и США.
ЕС рассматривает возможность расширения определения оборонных инвестиций и изменения фискальных правил для увеличения военных расходов.